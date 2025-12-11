タレントの神田うのさんが、自身のインスタグラムを更新。歌手の美川憲一さんの退院を祝ったことを報告しました。



【写真を見る】【 神田うの 】 「大切な憲ちゃん」 美川憲一の退院をお祝い 「こんな頼れないうのですが、いつでも寄り添いたい」





美川憲一さんは約1か月半の入院を経て退院したばかり。神田さんは「大切な憲ちゃん 1ヶ月半の御入院から戻ってきてくれて嬉しいです 御退院おめでとう」とコメントしています。







また、「本日会見でしたね 憲ちゃんが歌う歌にもありますが『生きる』をいつも教えてくれる憲ちゃんには色々な思いと共に感謝の気持ちで溢れています」と綴っています。







お祝いの席には「憲ちゃん 退院おめでとう これからも元気でいてね」と書かれたプレートが添えられたフルーツたっぷりのケーキが用意され、和やかな雰囲気の中で会食が行われました。







美川さんについては「昔から決して弱音を吐かない強い憲ちゃんだけど…」と敬意を表し、「こんな頼れないうのですが いつでも寄り添いたいと思っているからね」と温かいメッセージを送っています。



【担当：芸能情報ステーション】