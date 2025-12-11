「Francfranc（フランフラン）」、住所を知らなくてもギフトを贈ることができる新サービス開始へ
インテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」は11日より、eギフトサービス「Francfranc eGift（フランフラン イーギフト）」の販売を開始する。相手の住所を知らなくてもギフトを贈ることができるようになる。
eギフトプラットフォーム事業を展開するギフティが提供するシステム「eGift System」を導入。相手の住所を知らなくても、メールやLINE、SNSのDMなどチャットツールで気軽に贈ることができ、受け取った方がFrancfranc公式オンラインショップで好きな商品を選択できるデジタルギフトサービスとなる。
1000円から1万円までの価格別4種類。専用サイト「Francfranc eGift Store」またはギフティが運営するWEBサービスおよびスマートフォン向けアプリ「giftee」、eギフトを活用した法人・自治体向けサービス「giftee for Business」で購入できる。
