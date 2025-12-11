最近の出会い方はマッチングアプリが大半を占めるほど、男女共に利用している人が多いようです。ただマッチングアプリには、自分の条件や理想に合った人に出会えるメリットがあるものの、その反対もありますよね。なかには、トラウマになってしまうような出会いを経験した人もいるようで……？ 今回は、マッチングアプリで出会った「何様なの？」と言いたくなる男性の話をご紹介いたします。

ナルシスト男

「周りの友人がマッチングアプリで出会っている子が多いから、私も試しに登録してみたんです。一人の男性とやりとりをするようになったのですが、相当自分に自信がある人なのかすぐに『会おうよ！』『絶対に満足させてあげるから』と言われゾワっとしました。

さらに『絶対にかわいいと思うから大丈夫』『俺とお似合いだって！』と言ってきたけど、何様なんだろうと引いてしまいましたね……。マッチングアプリ一発目がこんなナルシスト男だったので、なんだかトラウマになってしまいあまり活用できていません」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ やけに自分に自信がある人っていますよね。基準が常に「自分」であるのもイラッとしちゃいます。一番最初にやりとりをした人の印象が悪いと、たしかに気持ちを切り替えるのは難しいかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。