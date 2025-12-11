【セブン】12月11日追加発表！「メントスDUO」に「ガーナ」など、無料でもらえる商品が大量すぎる...。

セブン-イレブン各店では、2025年12月11日から17日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

「プロビオヨーグルト LG21」などの飲料も無料に

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「よわない檸檬堂」（350ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「プロビオヨーグルト R-1ドリンク TheGOLD」「プロビオヨーグルト R-1ドリンク TheGOLD 低糖低カロリー」「プロビオヨーグルト R-1ドリンク」「プロビオヨーグルト R-1ドリンク 低糖低カロリー」です。

いずれか1本を購入すると、「プロビオヨーグルト LG21ドリンク」「ヘモグロビンA1c 対策ヨーグルトドリンク」「ヘモグロビンA1c 対策ヨーグルト」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、グリコ「アーモンド効果」「アーモンド効果 砂糖不使用」「アーモンド効果 3種のナッツ」（各200ml）。

いずれか1本を購入すると、同商品のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、ポッカサッポロ「キレートレモン」です。

1本購入すると、「キレートレモン MUKUMI」（各155ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、興和「キューピーコーワ iドリンク」「キューピーコーワ ヒーリングドリンク」「キューピーコーワ αチャージ」「キューピーコーワ ゴールドドリンク2」です。

いずれか1個を購入すると、「キューピーコーワ αドリンク」「キューピーコーワ αゼロドリンク」のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、ロッテ「アーモンドチョコレート」と「アーモンドチョコレート クリスプ」。

どちらか1個を購入すると、「クランキー スリムパック」「ガーナ スリムパック」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

7つめの対象商品は、クラシエ「メントス」の「グレープ」「ラムネ」「フィーリングベリーグッド」。

いずれか1個を購入すると、「メントスDUO グレープ＆ソーダ」「チュッパチャプス サワーバイトグミ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも12月18日から31日まで。

健康を気遣うドリンクや小腹を満たすお菓子がたっぷりお得になっています。

※画像は公式サイトより。

