【かっぱ寿司】破格の90円商品に「味噌汁」「クリームケーキ」追加！平日限定のお得すぎる大特価だよ〜。

かっぱ寿司は、2025年12月11日から19日までの平日限定で、「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」第2弾を全店で開催しています（一部改装中の店舗を除く）。

おにぎりとうどんもうれしい値下げ継続

「かっぱの挑戦 感謝祭」第2弾として、あさりの旨みが広がる「あさりの味噌汁」、なめらかな口どけの「しっとりクリームケーキ」が各90円で堪能できます。また、すでに感謝祭として好評の「香ばし炙りおにぎり」と「かけうどん」も引き続き90円で楽しめます。

・あさりの味噌汁

あさりの旨みがしっかりと感じられる温かい一杯で、食事の締めにもよく合う定番メニューです。

通常価格310円のところ、90円に。

・しっとりクリームケーキ

しっとりとしたスポンジにクリームが重なり、なめらかなくちどけが魅力のデザート。ティータイムにも食後にもぴったりのスイーツです。

通常価格210円のところ、90円に。

・香ばし炙りおにぎり

特製タレをまとわせ炙った香ばしい風味が特徴で、外はカリッと中はふっくら。刻みたくあんの食感がアクセントになった満足度の高い一品です。

通常価格160円のところ、90円に。

・かけうどん

だしの香りと旨みがシンプルに味わえるやさしい一杯。

通常価格190円のところ、90円に。

天候や入荷状況、売れ行きなどによって、販売期間内でも品切れや販売終了になる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部