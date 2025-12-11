2025年に世界中で実施されたビリー・アイリッシュの大規模ツアー「HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR」を3D映像化した映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR (LIVE IN 3D)』が2026年3月20日に公開されることが決定。あわせて予告編が公開された。

本作は、アイリッシュのワールドツアーを、最先端の立体撮影技術によって3D映像化したコンサートフィルム。ツアーは全世界で100億回再生を突破した最新アルバム『HIT ME HARD AND SOFT』の楽曲を携え、世界各都市でチケット即完売を記録。日本では8月16日、17日にさいたまスーパーアリーナで開催された。スクリーン越しにライブを“観る”のではなく、まるで最前列に立っているかのような没入度で“体感”できる、世界初クラスの“3Dライブ映画体験”となる。

監督はアイリッシュ本人と、『アバター』シリーズで知られるジェームズ・キャメロンが共同で務める。

公開された予告編は、本編のスケールと臨場感を凝縮し、さらに素顔のアイリッシュとその舞台裏を捉えている。

（文＝リアルサウンド映画部）