寒い季節を乗り切る！栄養豊富で食べやすいスーパーフード3選

冷えや乾燥で体調を崩しやすい冬。家族みんなが元気に過ごすためには、毎日しっかり栄養を取り入れることが大切ですよね。とはいえ、好き嫌いして食べてくれないことも。そこで今回は、おやつ感覚で取り入れやすい栄養豊富な「スーパーフード」を3つご紹介します。ぜひご活用ください！

■お米と米麹だけで糖度46度の甘さに！

甘酒 無添加【米麹甘酒】【老舗みそ醤油屋ホシサン】

1,000円（税込み）

食塩も砂糖も、その他添加物なしの米麹甘酒。職人が厳選した素材と技術で生み出した本物の「やさしい甘さ」でスッキリとした後味です。同量の水で割って飲むだけでなく、牛乳や豆乳割りもおすすめ！きなこやコーヒーとも相性抜群です。ジャム感覚でパンに塗ったり、料理の調味料として使ったりとアレンジできるのも◎。

■スーパーフードとして話題！発酵黒にんにくでスタミナUP

青森県産 発酵黒にんにくバラ

1袋　　2,052円（税込み）

2袋組　3,990円（税込み）

ドライフルーツのような味わい

青森県産にんにくを無添加、無加水で約30日間自己発酵させてじっくり追熟。宇治茶の茶葉と共に発酵させることにより、まろやかで濃厚な味わいです。皮をむいてそのまま食べられ、臭いも気になりません。

編集部が試してみた！

料理に使ってもおいしくてびっくり！

そのまま食べるだけでなく、香味野菜のように使うのもおすすめ。和洋の料理やソースの味にコクやアクセントがプラスされ、いつもの一品が新しいおいしさに！

●ピザトーストに

●ポテトサラダに

●豚しゃぶのたれに

■お菓子がわりに

マツモト 徳用おつまみ昆布100g

782円（税込み）

おやつ昆布のお徳用サイズ。サイズや厚みがさまざまなので、噛みごたえがあるもの、あっさり噛み切れるものなど楽しみながら食べられるそう。口寂しいときや小腹がすいたときの健康的なおやつになります！

そのまま食べられるだけでなく料理にアレンジできるものは、家族みんなで取り入れやすいですね！　

文＝徳永陽子