寒い季節を乗り切る！栄養豊富で食べやすいスーパーフード3選
【画像を見る】皮をむいてそのまま食べられる！ドライフルーツのような味わい「青森県産 発酵黒にんにくバラ」
冷えや乾燥で体調を崩しやすい冬。家族みんなが元気に過ごすためには、毎日しっかり栄養を取り入れることが大切ですよね。とはいえ、好き嫌いして食べてくれないことも。そこで今回は、おやつ感覚で取り入れやすい栄養豊富な「スーパーフード」を3つご紹介します。ぜひご活用ください！
■お米と米麹だけで糖度46度の甘さに！
甘酒 無添加【米麹甘酒】【老舗みそ醤油屋ホシサン】
1,000円（税込み）
食塩も砂糖も、その他添加物なしの米麹甘酒。職人が厳選した素材と技術で生み出した本物の「やさしい甘さ」でスッキリとした後味です。同量の水で割って飲むだけでなく、牛乳や豆乳割りもおすすめ！きなこやコーヒーとも相性抜群です。ジャム感覚でパンに塗ったり、料理の調味料として使ったりとアレンジできるのも◎。
■スーパーフードとして話題！発酵黒にんにくでスタミナUP
青森県産 発酵黒にんにくバラ
1袋 2,052円（税込み）
2袋組 3,990円（税込み）
ドライフルーツのような味わい
青森県産にんにくを無添加、無加水で約30日間自己発酵させてじっくり追熟。宇治茶の茶葉と共に発酵させることにより、まろやかで濃厚な味わいです。皮をむいてそのまま食べられ、臭いも気になりません。
編集部が試してみた！
料理に使ってもおいしくてびっくり！
そのまま食べるだけでなく、香味野菜のように使うのもおすすめ。和洋の料理やソースの味にコクやアクセントがプラスされ、いつもの一品が新しいおいしさに！
●ピザトーストに
●ポテトサラダに
●豚しゃぶのたれに
■お菓子がわりに
マツモト 徳用おつまみ昆布100g
782円（税込み）
おやつ昆布のお徳用サイズ。サイズや厚みがさまざまなので、噛みごたえがあるもの、あっさり噛み切れるものなど楽しみながら食べられるそう。口寂しいときや小腹がすいたときの健康的なおやつになります！
＊ ＊ ＊
そのまま食べられるだけでなく料理にアレンジできるものは、家族みんなで取り入れやすいですね！
文＝徳永陽子