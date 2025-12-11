「白菜メンチ」


【白菜使い切り】白ご飯にもあう白菜レシピ「和風ビッグロール白菜」

旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。

ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました

甘みのある白菜の味わいが生きている


■白菜メンチ

◆材料（2人分）

白菜　2枚（約150g）

白菜の内葉　1枚

塩　小さじ1/3

肉だね

・合いびき肉　150g

・溶き卵　1/2個分

・生パン粉　大さじ4

・こしょう　少々

万能ねぎの小口切り　3本分

卵液

・溶き卵　1/2個分

・小麦粉　大さじ1

・水　小さじ1

小麦粉　適量

生パン粉、揚げ油　適量

ミニトマト　6個

ソース

・ウスターソース　大さじ2

・練りがらし　小さじ1

◆作り方

1　白菜は1cm四方に切ってボウルに入れ、塩を加えてもみ（画像a）、しんなりしたら水けを絞る。ボウルに肉だねの材料を入れて練り混ぜ、白菜、万能ねぎも加えてさらに混ぜる。4等分にして平たい小判形にし、冷蔵庫に入れて約10分おく。白菜の内葉はせん切りにする。

【POINT】

刻んだ白菜に塩をふってもむと、ひき肉だねが水っぽくならない。

2　別のボウルに、卵液の材料を混ぜ合わせる。1の肉だねに小麦粉をまぶし、卵液、パン粉の順につける。

3　揚げ油を中温（約170℃）に熱し、2を入れる。途中、上下を返して両面をこんがりと色づくまで5〜6分揚げる。取り出して油をきって器に盛り、1の白菜のせん切り、ミニトマトを添える。ソースの材料を混ぜ合わせて添える。

［1人分473kcal　塩分1人分2.9g］

編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』