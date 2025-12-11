【白菜使い切り】お弁当にも！白菜の甘味もおいしい「白菜メンチ」
旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。
ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました
■白菜メンチ
■甘みのある白菜の味わいが生きている
◆材料（2人分）
白菜 2枚（約150g）
白菜の内葉 1枚
塩 小さじ1/3
肉だね
・合いびき肉 150g
・溶き卵 1/2個分
・生パン粉 大さじ4
・こしょう 少々
万能ねぎの小口切り 3本分
卵液
・溶き卵 1/2個分
・小麦粉 大さじ1
・水 小さじ1
小麦粉 適量
生パン粉、揚げ油 適量
ミニトマト 6個
ソース
・ウスターソース 大さじ2
・練りがらし 小さじ1
◆作り方
1 白菜は1cm四方に切ってボウルに入れ、塩を加えてもみ（画像a）、しんなりしたら水けを絞る。ボウルに肉だねの材料を入れて練り混ぜ、白菜、万能ねぎも加えてさらに混ぜる。4等分にして平たい小判形にし、冷蔵庫に入れて約10分おく。白菜の内葉はせん切りにする。
【POINT】
刻んだ白菜に塩をふってもむと、ひき肉だねが水っぽくならない。
2 別のボウルに、卵液の材料を混ぜ合わせる。1の肉だねに小麦粉をまぶし、卵液、パン粉の順につける。
3 揚げ油を中温（約170℃）に熱し、2を入れる。途中、上下を返して両面をこんがりと色づくまで5〜6分揚げる。取り出して油をきって器に盛り、1の白菜のせん切り、ミニトマトを添える。ソースの材料を混ぜ合わせて添える。
［1人分473kcal 塩分1人分2.9g］
編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』