B’zの公式Xが更新され、映画『ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌で共演することが発表された稲葉浩志と福山雅治の2ショットが公開された。

【写真】圧倒的オーラを放つB'z稲葉浩志＆福山雅治の2ショット

■映画『ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌で実現！稲葉＆福山の最強コラボ

この豪華コラボは、12月24日公開の映画『ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌で実現。同作の主題歌は、福山の楽曲「木星 feat. 稲葉浩志」であり、同日にデジタルリリースされることが決定している。

楽曲の発表と共に公開されたのが、圧倒的なオーラを放つ2ショットだ。黒シャツにグレーのスーツ姿の稲葉と、白シャツにグレーのスーツ姿の福山が並んでいる。ふたりのダンディな大人の魅力を惜しみなく表現している。

SNSには「これは最強すぎる！」「ビジュ最強過ぎませんか」「イケメンが渋滞してます」「このビジュ、みんな倒れてしまう！イケおじなんてもんじゃない」「かっこいいが過ぎます」と熱狂するファンの声が続々と集まっている。

この圧倒的な2ショットは福山雅治の公式X、『ラストマン』公式Xにも二人のショットが公開されている。