NHK『The Covers』クリスマス＆冬の名曲カバー特集！『カバーズ湘南フェス』のハイライトも放送

12月18日にNHK総合にて『The Covers ウインターソング Selection～冬の名曲をあなたに～』が放送されることが決定した。

■クリスマスソングや今の季節に聴きたい名曲がたっぷり！

クリスマスを目前に控えたこの時期にぴったりの特集で、『The Covers』が毎年冬に届けている“名曲カバーの祭典”『カバーズフェス』の歴代パフォーマンスから、放送史に刻まれるクリスマス＆冬の名曲カバーをたっぷりとオンエア。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。

レミオロメン「粉雪」を氷川きよし、山下達郎「クリスマス・イブ」をCHEMISTRY、中島美嘉「雪の華」を徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）、B’z「いつかのメリークリスマス」を矢井田瞳がパフォーマンスするなど、ここでしか観られない豪華アーティストによる冬の名曲カバーが満載。全12曲のクリスマスソングや今の季節に聴きたい名曲を、豪華ラインナップで贈る。

さらに、2026年1月4日・11日に2週連続でNHK BSにて放送される『カバーズ湘南フェス』のハイライトもいち早く放送。TUBEや郷ひろみ、クレイジーケンバンド、hitomi、Tani Yuukiら、2025年から2026年にかけてメモリアルイヤーのゲストや、神奈川ゆかりのアーティストが名曲を熱唱する。

100年の放送史、昭和100年に刻まれる“冬を彩る名曲”の数々。2025年冬、この季節に沁みるヒットソングを、ぜひチェックしよう。

■番組情報

NHK総合『The Covers ウインターソング Selection～冬の名曲をあなたに～』

12/18（木）22:00～22:45

※NHK ONEにて同時配信＆見逃し1週間あり

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

【曲目】

徳永英明「雪の華」（中島美嘉）

矢井田瞳「いつかのメリークリスマス」（B’z）

さかいゆう「チキンライス」（浜田雅功と槇原敬之）

CHEMISTRY「クリスマス・イブ」（山下達郎）

平原綾香「WINTER SONG～雪のクリスマス」（DREAMS COME TRUE）

森山良子「聖者の行進 When the Saints Go Marchin’ In」（アメリカ民謡）

上白石萌歌「冷たい頬」（スピッツ）

秦 基博「見上げてごらん夜の星を」（坂本 九）

氷川きよし「粉雪」（レミオロメン）

菊池桃子「雪にかいたLOVE LETTER」（菊池桃子）

クレイジーケンバンド「虹と雪のバラード」（トワ・エ・モワ）

LOVE PSYCHEDELICO「イマジン」（ジョン・レノン）

