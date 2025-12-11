NHK『The Covers』クリスマス＆冬の名曲カバー特集！『カバーズ湘南フェス』のハイライトも放送
12月18日にNHK総合にて『The Covers ウインターソング Selection～冬の名曲をあなたに～』が放送されることが決定した。
■クリスマスソングや今の季節に聴きたい名曲がたっぷり！
クリスマスを目前に控えたこの時期にぴったりの特集で、『The Covers』が毎年冬に届けている“名曲カバーの祭典”『カバーズフェス』の歴代パフォーマンスから、放送史に刻まれるクリスマス＆冬の名曲カバーをたっぷりとオンエア。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。
レミオロメン「粉雪」を氷川きよし、山下達郎「クリスマス・イブ」をCHEMISTRY、中島美嘉「雪の華」を徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）、B’z「いつかのメリークリスマス」を矢井田瞳がパフォーマンスするなど、ここでしか観られない豪華アーティストによる冬の名曲カバーが満載。全12曲のクリスマスソングや今の季節に聴きたい名曲を、豪華ラインナップで贈る。
さらに、2026年1月4日・11日に2週連続でNHK BSにて放送される『カバーズ湘南フェス』のハイライトもいち早く放送。TUBEや郷ひろみ、クレイジーケンバンド、hitomi、Tani Yuukiら、2025年から2026年にかけてメモリアルイヤーのゲストや、神奈川ゆかりのアーティストが名曲を熱唱する。
100年の放送史、昭和100年に刻まれる“冬を彩る名曲”の数々。2025年冬、この季節に沁みるヒットソングを、ぜひチェックしよう。
■番組情報
NHK総合『The Covers ウインターソング Selection～冬の名曲をあなたに～』
12/18（木）22:00～22:45
※NHK ONEにて同時配信＆見逃し1週間あり
MC：リリー・フランキー 上白石萌歌
語り：堂本光一
【曲目】
徳永英明「雪の華」（中島美嘉）
矢井田瞳「いつかのメリークリスマス」（B’z）
さかいゆう「チキンライス」（浜田雅功と槇原敬之）
CHEMISTRY「クリスマス・イブ」（山下達郎）
平原綾香「WINTER SONG～雪のクリスマス」（DREAMS COME TRUE）
森山良子「聖者の行進 When the Saints Go Marchin’ In」（アメリカ民謡）
上白石萌歌「冷たい頬」（スピッツ）
秦 基博「見上げてごらん夜の星を」（坂本 九）
氷川きよし「粉雪」（レミオロメン）
菊池桃子「雪にかいたLOVE LETTER」（菊池桃子）
クレイジーケンバンド「虹と雪のバラード」（トワ・エ・モワ）
LOVE PSYCHEDELICO「イマジン」（ジョン・レノン）
