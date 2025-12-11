13時の日経平均は503円安の5万99円、ＳＢＧが287.79円押し下げ 13時の日経平均は503円安の5万99円、ＳＢＧが287.79円押し下げ

11日13時現在の日経平均株価は前日比503.54円（-1.00％）安の5万99.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は241、値下がりは1317、変わらずは45と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は287.79円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が45.12円、ファストリ <9983>が42.52円、ＴＤＫ <6762>が36.85円、ファナック <6954>が24.57円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を155.09円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が15.94円、三井物 <8031>が12.57円、富士フイルム <4901>が5.92円、良品計画 <7453>が5.85円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は卸売で、以下、保険、パルプ・紙、証券・商品と続く。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、機械が並んでいる。



※13時0分3秒時点



株探ニュース

