女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が12日、第55話が放送される。

リヨ（北香那）の恋が終った。ヘブン（トミー・バストウ）は過去を話した余韻が抜けず、アメリカにいるイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）に想いをはせる。翌朝、出勤するトキ（郄石）の前にリヨが今までの応援のお礼に現れる。お礼のついでに発したリヨの一言にトキは動揺する。一方、ヘブンを迎えに来た錦織（吉沢亮）の様子がどこかぎこちない。ヘブンにある質問をした錦織はその翌朝迎えに現れなかった。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。