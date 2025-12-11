Photo: GAKU

体質改善や健康管理のために筋トレに励む方も多いと思いますが、トレーニングとともに大切なのが食事ですよね。

でも、高たんぱくなものが求められ、食べられる食材も限られてしまうと食事の楽しみが減ってしまい、目標達成のハードルになることも。

そんな障壁を取り除いて筋トレ期を支えてくれる、食べ応えのあるプロテインフードを見つけました！その名も「PROTEINギョーザ」&「PROTEIN唐揚げ」。

[冷凍] by 味の素 ギョーザ 1kg 袋 冷凍食品 餃子 ぎょうざ おかず お取り寄せグルメ 夕食 昼食 おつまみ 大容量 (SOLIMO) 1,855円 Amazonで購入する PR PR 2,050円 楽天で購入する PR PR

[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量 2,726円 Amazonで見る PR PR 3,570円 楽天で購入する PR PR

下準備がなく、調理の手間が少ない冷凍食品なので、食事で手軽に美味しくたんぱく質を摂取したい人に最適！

筋トレ勢だけでなく、自炊する時間がない人、家族の健康管理を担う人にもぜひチェックしてほしい商品です。

たんぱく質って体のエネルギー源になったり、免疫力を維持させるなど期待できる効果が多いから摂っておいて損はなし。それを簡単に摂取できるのはうれしいですよね。

さて、肝心なお味はというと……。

たんぱく質を美味しく効率的に摂取

「PROTEINギョーザ」&「PROTEIN唐揚げ」は味の素冷凍食品とAmazonが共同企画したもの。

“プロテインフード”と聞くと、やはり味が気になるところですが、作っているのが「味の素冷凍食品」というから大いに期待できますね！

それぞれのタンパク質の量はというと、

唐揚げは3〜4個（約100g）で17.6g餃子は8個で35.2g

1日の推奨摂取量の半分以上のたんぱく質が摂れちゃうんです。

油少なめな調理法で、健康に配慮

筋トレやダイエット期は、油を気にして餃子や唐揚げを避けがちですが、「PROTEINギョーザ」は水なし・油なしで調理でき、「PROTEIN唐揚げ」も衣が薄めに作られているので、どちらも油は少なめ。

罪悪感少なく食べられるのがうれしいところです。

簡単に調理できる！国産食材の美味しい餃子

「PROTEINギョーザ」の餡に使われる肉、野菜はすべて国産。調理方法は餃子を凍ったままフライパンに並べて、火にかけて待つだけと簡単です！

水も油もなしでOKですが、こびり付きが気になる場合は薄く油をひきましょう。中火で約5分蒸し焼きにしたら、あとは水分が飛ぶまでさらに焼いていきます。

実際に調理した結果、蒸し焼きの後は弱火で7〜8分ほど加熱するのがベスト。基本的に放置するだけなのでほぼ手間がかからず、キレイに焼き目が入ったカリッと食感のいい餃子が完成しましたよ。

そのまま食べても肉と野菜の旨味がジュワッと染み出て、美味しく食べられました！好みで酢醤油などのタレを付けて味わうのもおすすめ。

唐揚げは肉感たっぷり！生姜醤油の香りがいいね

「PROTEIN唐揚げ」は電子レンジで温めるだけなので、さらに気軽。500Wで1個約1分、1人前の8個では約4分20秒です。

大ぶりの鶏むね肉が使われていて食べごたえにも大満足！生姜醤油に漬け込み、胡椒でスパイシーに仕上げてあるので、ガッツリ味わえるのがポイント。調味料などなしでもそのまま味わえます。

衣が薄い分、油が抑えられているのでジューシーというより、どちらかといえば肉を味わう感覚。

筋トレやダイエット期は食事制限が付きものですが、by amazonのプロテインフードなら効率的にタンパク質を摂取しながら食事の満足感を味わえるので、長期的な体づくりに取り組めそうですね。

