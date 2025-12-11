iMacみたいでかわいい。

懐かしのNINTENDO64（N64）のゲームをそのままプレイできるエミュレーター「Analogue 3D」に、当時のスケルトンカラーを再現した限定色が登場します。当時手に入れられなかった大人たちは、長年の雪辱を晴らすチャンスです。

Analogue 3D - Funtastic - Limited Editions.

Available in highly limited quantities.



Perfectly color matched to the originals N64 models.



$299.99



On Sale: Dec 10, 8am PST.

Shipping: Dec 10 with Guaranteed delivery before Christmas. pic.twitter.com/PPYgIw0vxU - Analogue (@analogue) December 8, 2025

90年代っぽいスケルトンカラー

Image: Analogue

限定色として並ぶのは、ファイアーオレンジ、ウォーターメロンレッド、グレープパープル、アイスティール、ジャングルグリーン、クリアシルバー、スモークブラック、ゴールドカラーの8色。

Image: Analogue

これらはすべて、任天堂が90年代後半に発売したN64のカラーオプションと同じです。唯一欠けているのは、上面カバーにピカチュウが大きくプリントされた青と黄色の限定版ピカチュウバージョンですが、任天堂と揉めるのを避けるのであれば、これは仕方ありません。

Image: Analogue

「完璧な色合わせに本当に長い時間を費やしました。本当に完璧です」と、米Analogue社のCEO、 Christopher Taber氏は米Gizmodoへのメールで語ってくれました。

さらに、同氏は8BitDoと協力して、別売で45ドル（約7,000円）の新しい8BitDo 64コントローラーセットを開発中だと付け加えました。これらのコントローラーは、2026年2月に出荷予定とのことです。なお、オリジナルのN64コントローラーを、「Analogue 3D」の4つのポートのいずれかに接続して使うこともできます。

N64のゲームをすべてプレイできる

Image: Analogue

一般的にレトロゲームをプレイできる端末では、ソフトウェアのエミュレーターが使われることが多いのですが、「Analogue 3D」はFPGAチップというプログラム可能なハードウェアを使用することで、初代N64のチップロジックを再現しています。 つまり、ソフトウェアエミュレーションを必要とせずに、すべてのカートリッジ、カートリッジハック、さらには自作タイトルまでプレイできるというわけです。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

また「Analogue 3D」は、昔のCRT（ブラウン管）テレビを「再現」した機能も備えており、現代の薄型テレビでもブラウン管のような映像でもプレイを楽しめるとのことです。また、解像度を4Kにアップスケールすることも可能です。

より安価な他社製品もあるけど

「Analogue 3D」は予約受付より1年余りを経て、今年11月に出荷開始されましたが、現在も入手困難な状態が続いています。

Taber氏は通常版の再入荷を計画しており、2026年1月に再入荷予定と述べています。また、「Analogue 3D」の発売は必ずしも順調とは言えず、発売後に同社はトランプ大統領の関税措置を理由に、本体価格を250ドル（約3万9000円）から270（約4万2000円）ドルに値上げしました。

なお、新色のスケルトンカラーの価格は300ドル（約4万7000円）と、通常版のブラックエディションより30ドルほどお高めです。Analogue社は以前、Game Boyの互換機「Analogue Pocket」のプレミアムバージョンとして、アルミニウムでできた500ドル（約7万8000円）のAnalogue Pocketを販売して批判を浴びた過去があります。

防衛関連企業AndurilのCEO、Palmer Luckey氏が率いるModRetroも、「M64」という名前のエミュレーターを200ドル（約3万1200円）で販売しています。ModRetro社の製品を購入するということは、戦争用の武器を作る男に信憑性を与えることになります。少し高いとはいえ、「Analogue 3D」を選ぶことは、武器商人にお金を渡すほど倫理的な問題を抱えることはないでしょう。