元AKB48宮崎美穂「AKB48といえば」のミニスカ衣装姿公開「美脚」「天才的に可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/11】元AKB48の宮崎美穂が12月10日、自身のInstagramを更新。AKB48の20周年記念コンサートに出演した際の衣装姿を披露した。
【写真】元AKB48メンバー「現役から変わらない」美脚スラリミニスカ衣装姿
AKB48は、12月4日〜7日に日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサート「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」を開催。「20周年記念コンサート Part3」と題された7日の夜公演にOGゲストとして出演した宮崎は「武道館ライブの新衣装 AKB48といえばの赤チェック 本当に可愛くてお気に入りです」と記し、赤と黒のチェック柄が印象的なミニスカートの衣装で美しい脚をのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「赤チェック最高に似合ってる」「天才的に可愛い」「懐かしすぎる」「美脚」「現役から変わらない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
