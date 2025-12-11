鈴木奈々「ラブホの前」での黒タイツショットに熱視線「抜群のプロポーション」「脚長くて綺麗」
【モデルプレス＝2025/12/11】タレントの鈴木奈々が12月10日、自身のInstagramを更新。ミニのニットワンピース姿を披露した。
【写真】37歳タレント「大人の色気」ラブホ前で抜群プロポーション披露
鈴木は「ラブホの前です 昨日はテレビのお仕事でラブホテルに行きました ラブホ女子会しました！めっちゃ楽しかったー！」とコメント。ホテルの建物をバックにグレーのアーガイル柄のミニニットワンピースの上に白いハーフコートを羽織り、黒タイツを履いたスラリとした脚をのぞかせたコーディネートを公開した。
この投稿に、ファンからは「脚が長くて綺麗」「抜群のプロポーション」「オーラ出てる」「コーデ可愛すぎる」「大人の色気」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳タレント「大人の色気」ラブホ前で抜群プロポーション披露
◆鈴木奈々、ミニニットワンピ姿公開
鈴木は「ラブホの前です 昨日はテレビのお仕事でラブホテルに行きました ラブホ女子会しました！めっちゃ楽しかったー！」とコメント。ホテルの建物をバックにグレーのアーガイル柄のミニニットワンピースの上に白いハーフコートを羽織り、黒タイツを履いたスラリとした脚をのぞかせたコーディネートを公開した。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚が長くて綺麗」「抜群のプロポーション」「オーラ出てる」「コーデ可愛すぎる」「大人の色気」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】