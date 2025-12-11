「それ可愛い」→ なんと【ZARA】！ 刺繍入りでおしゃ見え♡「防寒アイテム」

そろそろ寒さが本格化する時期。しっかりと防寒しながら、できればおしゃれ見えも目指したい。そんな人にぴったりのアイテムを編集部がリサーチ。そこで目を引いたのが【ZARA（ザラ）】の「防寒アイテム」。刺繍が施された華やかなデザインのミトンやマフラーは、身につけるだけで周りから褒められるかも。

ナチュラルな雰囲気の刺繍入りミトン

【ZARA】「フラワー刺繍ニットミトン」\2,990（税込）

手首の冷え対策をするなら、このミトンを試してみて。色鮮やかなフラワーモチーフの刺繍が施されており、プラスワンで女性らしい雰囲気をまとえそう。それぞれ違ったデザインで、プチプラながら高級感が漂います。デイリーカジュアルはもちろん、モノトーンコーデに差し色が欲しいときにもぴったり。伸ばして刺繍を見せる着け方や、クシュっとさせてコーデのワンポイントにするのも◎

顔まわりがパッと華やかになる刺繍入りマフラー

【ZARA】「フローラル刺繍入りニットマフラー」\5,990（税込）

上品なベージュのマフラーは、オンオフ問わず活躍しそう。ワンポイントとして花の刺繍が施されており、パッと華やかな顔まわりを演出してくれるかも。同色のビーニーもあるので、セットで使うと統一感が生まれてさらにおしゃれ見えする予感。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Emika.M