元フジテレビでフリーの渡邊渚アナウンサーが10日、自身のインスタグラムを更新。自作のクリスマスリースを公開した。



【写真】見事な出来栄えのクリスマスリース

「今年はクリスマスリースを3つ作りました。」と投稿。「1枚目の写真は、野薔薇の実と檜の実が可愛らしい小さなリース。最後の写真はモケモケした感じが可愛らしい大きなリース鷹の爪やポポラスがかわいい！」と記し、自作のクリスマスリースの写真を掲載。



「他にもサンキライをいっぱい使ったリースも作ったり...たくさん作りすぎて、園芸用のワイヤーがなくなったので、模型作り用の針金を枝に巻き付けて代用しました。無いなら作ればいい！の精神です！笑」とつづった。



「寝る間も惜しんで製作したので、すでにクリスマスを満喫しました リース作りやお花のお手入れするのはストレス発散になってます！」とした。



渡邊アナは2020年にフジテレビに入社。2023年から体調不良の療養のため仕事を休養し、2024年８月末で同社を退社した。同年10月にPTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたと公表し、専門治療が終了したこと明かしていた。現在はフリーで活動中。



（よろず～ニュース編集部）