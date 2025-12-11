フジテレビ系音楽特番「２０２５ ＦＮＳ歌謡祭 第２夜」が１０日に放送され、歌声を初披露した人気俳優に多くの反響が寄せられた。

ダンスボーカルユニット「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」とともに登場したのは、俳優の本田響矢。司会の相葉雅紀は「本田さんは、音楽番組が初出演で、テレビで歌唱するのも初？」と聞き、本田は「はい、そうです」とニッコリ。「ここのセット、テレビで見てた、あそこだ！っていうドキドキとワクワクと」と大興奮だ。

本田が出演した同局系ドラマ「波うららかに、めおと日和」の主題歌となったＢＥ：ＦＩＲＳＴの「夢中」をメンバーとともに披露。堂々としたパフォーマンスで美声を届けた。

ネットは「本田響矢さんが歌上手すぎてびっくりしてる」「本田響矢くん歌うま！！かっこよ！！めっちゃ馴染（なじ）んでてすごい」「本田響矢がうたうまでびっくりした。そしてビーファメンバーみたいでこれまたびっくり」「金髪になってて爆イケで、ビーファになじんでた！！」「あれがテレビ初歌唱とか本田響矢恐るべし…」「ＦＮＳの本田響矢くんえぐいね？ちょろっとだけ歌う感じなのかな？って思ってたらガッツリ歌ってるししかもうまいしカメラ抜かれた時の表情も素晴らしい」「イントロから堂々としてて、目線や表情がかっこよすぎてアーティストだったよ」と歌声を絶賛。

また「本田響矢さんのお顔が美しすぎでびっくりしたわ。そして歌が上手い」「金髪似合ってたし歌うまいし表情も優しいし」「ＦＮＳ歌謡祭を観てるんだが本田響矢くんカッコよすぎん？」「瀧昌さまから大胆イメチェン」「本田響矢くんイケメンすぎたなあ。まじタイプの顔」とルックスにも注目が集まった。