¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¢¾×·â¤Î´éÌÌ¥á¥¤¥¯¸ø³«¤Ç¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥¤¥«¤Ä¤¤¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKISS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÅ´·ý¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡Ê38¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿´éÌÌ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¤¥«¤Ä¤¤¡×¾×·â¤Î´éÌÌ¥á¥¤¥¯¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯
¡¡¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ï¡ÖTikTok¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Ë½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÌÜ¤Î²ó¤ê¤Ë¹õ¤¤¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¡¢¿°¤â¹õ¤¯¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¸«¤Ä¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥«¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ã¯¤òÌÏ¤·¤¿¤Î¤«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKISS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÅ´·ý¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ê¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¤¥«¤Ä¤¤¡×¾×·â¤Î´éÌÌ¥á¥¤¥¯¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯
¡¡¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ï¡ÖTikTok¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ø¤¦¤¨¤À¤·¤ó¤ä³¦·¨¡Ù¤Ë½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÌÜ¤Î²ó¤ê¤Ë¹õ¤¤¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¡¢¿°¤â¹õ¤¯¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¸«¤Ä¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥«¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ã¯¤òÌÏ¤·¤¿¤Î¤«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉKISS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÅ´·ý¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ê¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£