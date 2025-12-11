俳優谷原章介（53）が11日、MCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。渋谷区のポイ捨て条例可決についてコメントした。

番組では、渋谷区が10日、渋谷の街でポイ捨て行為をした人に過料2万円以下を罰則とするという条例が可決したことを紹介。実際の運用は1回につき2000円程度の見込みとされている。また、コンビニエンスストアや飲食が可能でテイクアウトができる事業者に対して、ゴミ箱の設置を義務づけることとした。設置をしない場合は勧告や店名の公表を実施し、従わない場合は最大で5万円の過料が課せられることを伝えた。新条例は来年4月から施行される。

番組では渋谷センター街にカメラを出して、ポイ捨てされたゴミについてもリポートした。

谷原はコメンテーターとして隣に座っていた杉村太蔵氏に「5万円ですよ、ゴミ箱設置で。金額の高いのも驚きますけど、あれだけ渋谷の街が汚れてるってことに…僕は若いころよく渋谷の街で遊んでいたんで、あそこまで汚くなかった。1個ゴミがあると、次のゴミ呼ぶじゃないですか」と語りかけた。

杉村氏も「いや〜、設置もそうなんですけれども、捨てた人に2000円の罰金…これ、条例可決されて効果が出るといいと思うんですけれども、運用がね、これからどういう形でいくのかっていうのもあるし」と条例の可決で今後の運用方法について心配していた。