俳優高知東生（60）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。免許更新をめぐる出来事を明かした。

「警察署に免許の更新に行ったら別室に呼ばれ、免許センターから電話があり『過去に覚せい剤で捕まってますよね。今も治療されていますか？何か服薬されていますか』と聞かれた」と状況を説明。

「えっ！今更なんで？俺ゴールド免許で5年前更新した時には何も言われなかったのに。こわっ！運用変わったの？誰か知ってる？」と投げかけた。

高知は16年に覚醒剤取締法違反事件で、懲役2年執行猶予4年の判決を受けた。その後薬物依存症からの回復を目指し、依存症についての啓発活動に取り組んでいる。

高知の投稿に対し「周りからしたら 覚醒剤やってた人が 『今更なんで』と発言するのが こわっ、なんですが」「覚醒剤は再犯の可能性がある犯罪だからでしょ。自分では禊が終わったと思っても犯した罪は死んでも消えない。その覚悟が無ければまたやるよ」「いや、それくらい大ごとって事なんじゃないの？ 覚せい剤は絶対使っちゃダメだよ。一度でも手を染めたなら、再犯の可能性だってあるかもしれんでしょ？」などと書き込まれていた。