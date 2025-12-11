カンニング竹山隆範（54）が11日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）にMCとして生出演。渋谷区のポイ捨て条例が可決したことを受けて、ゴミの持ち帰りについて言及した。

番組では、渋谷区が10日、渋谷の街でポイ捨て行為をした人に過料2万円以下を罰則とするという条例が可決したことを紹介。実際の運用は1回につき2000円程度の見込みとされている。また、コンビニエンスストアや飲食が可能でテイクアウトができる事業者に対して、ゴミ箱の設置を義務づけることとした。設置をしない場合は勧告や店名の公表を実施し、従わない場合は最大で5万円の過料が課せられることを伝えた。新条例は来年4月から施行される。

番組では渋谷センター街にカメラを出して、ポイ捨てされたゴミについてもリポートした。

MC谷原章介から「罰金どう思います、竹山さん？」と聞かれて「罰金とるのはいいと思うんですけれども、これをどう取り締まっていくかっていうのは難しい問題。ゴミ捨てる人も、善意の間違いから生まれているんだと思うけど、ゴミ箱があってそこに捨てるとか、まとめて置いておくのは、その人には間違いかもしれなくて、本来一番いいのは持って帰るというのが、一番いいから。ゴミは持って帰る教育しなきゃいけないんだけど、なかなかこれは時間がかかるから、ここまできたら思い切って、立ち小便とかは捕まるわけじゃないですか。法律だからね。そっちにゴミも変えて、なかなか無理かもしれないけど」と話した。

谷原は「刑事罰の方にね」と同意。竹山は「そこまでいった方が、カメラめちゃめちゃつけて、ゴミ捨てると捕まるよ、ってまでにいかないと…」と極論について提案した。谷原は「ある意味、シンガポールはそうことになってるわけですもんね」と語ると、竹山は「そこまでいってもいいのかなと思います。いろんなやり方あるけど、どのやり方も難しいですよね」と持論を展開していた。