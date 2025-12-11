今年の阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・１３年勝ち馬のレッドリヴェール（戸崎圭太騎手が騎乗）を振り返る。

中団から末脚を伸ばしたレッドリヴェールが快勝。１番人気の２着ハープスター、３着フォーエバーモアとの無敗馬同士の追い比べを制して、２歳女王の座に就いた。

信じる気持ちは全く揺るがなかった。最後の直線。戸崎が手綱を動かすと、中団を追走していたレッドリヴェールから確かな手応えが伝わった。「しっかり伸びてくれると自信を持って追いました」。馬場の真ん中から全身を使ったフォームで小柄な馬体が加速する。先に抜け出したフォーエバーモアを捉えると、最後は内から猛追してきたハープスターをわずか５センチ差で封じ込める。壮絶な無敗馬対決を制し、２歳女王の座についた。

戸崎にとっては１３年３月のＪＲＡ移籍後、Ｇ１初勝利。「しびれるぐらい、興奮するぐらいうれしいです」。札幌２歳Ｓで手綱を執った岩田康、代役の予定だったルメールが香港へ。コンビ結成は１週前追い切りの直前に決まった。「レースのＶＴＲで根性があるなと。実際に乗って、いいフットワークをするなと感じました」。手綱越しの感覚を信じたエスコートで、突然の指名に最高の結果で応えた。

予感は本物だった。栗東に入った１３年５月始め。ゴールドシップも担当している今浪厩務員は同じステイゴールドを父に持つ２歳牝馬に、ある共通点を見つけたという。「左右の爪が対照でほぼ同じ。あまりいないし、バランスのいい走りができるんだ。走ると思ったよ」。カイバを半分近く残す癖があるため、中間は夜９時ごろまで何度も馬房を訪れ、１日５回ほど、小刻みにカイバを与え続けた。馬体は８キロ減も、しっかりと負荷をかける調教を消化。懸命のケアでつかんだ勝利だった。

札幌２歳Ｓ優勝馬が阪神ＪＦを勝ったのは９５年ビワハイジ以来、１８年ぶり３頭目で、１３年までに出走した３頭はすべて勝利。２０年にはソダシが新馬→札幌２歳Ｓ→アルテミスＳから無傷４連勝で勝利している。

通算成績は１８戦３勝。１６年８月に左前脚の腱（けん）周囲炎を発症していることが判明し、現役を引退し、繁殖牝馬になった。