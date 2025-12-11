ÂçÊªÇÐÍ¥¤ÎÀ²Ã³²¡ÖÈï³²¼Ô¤Ï»ä¤ÎËå¤À¤Ã¤¿¡×¼Â»Ð¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤¹¤®¤ë·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¡É¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡ÙÂè4ÏÃ
¡¡À²Ã³²¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¼Â¤ÎËå¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¼Æºé¥³¥¦¼ç±é¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡ÙÂè4ÏÃ¤Ç¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤¬¥°¥í¥Æ¥¹¥¯²á¤®¤ë·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¤ËÀä¶ç¤¹¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÊªÇÐÍ¥¤«¤é¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¥·¡¼¥ó¡õÀ²Ã³²¤ò¼õ¤±¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ðÇò
¡¡²Ú¡¹¤·¤¤·ÝÇ½³¦¤Î¡¢É½¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ½Ð¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ¢Â¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¡£ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ËÍÉ¤ì¤ë¿·¶½·ÝÇ½»öÌ³½êVS½µ´©»ï¤ÎßõÎõ¤Ê¹¶ËÉ¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡½µ´©Ê¸Ä¬¤Îµ¼Ô¡¦Ê¿ÅÄÁÕ¡ÊÀî¸ý½ÕÆà¡Ë¤Ï¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½êKODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥¡¦ËãÀ¸½¨¿Í¡ÊÎëÌÚ°ì¿¿¡Ë¤ÎÀ²Ã³²»ö·ï¤Î±£ÊÃ¤µ¤ì¤¿¿¿Áê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡KODAMA¥×¥í¤«¤éÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÈÎ©·Ï»öÌ³½êRafale¤Î¼ÒÄ¹¡¦°æ²¬ºé¡Ê¼Æºé¥³¥¦¡Ë¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿ÁÕ¤Ï¡¢ÀÈï³²¤Î¹ðÈ¯µ»ö¤òÙæ¤ß¾Ã¤µ¤ì¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥È½÷À¤È½éÂÐÌÌ¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î´é¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢ÁÕ¤ÎÁ´¿È¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ë¡£
¡¡ËãÀ¸¤«¤éÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥È½÷À¤È¤Ï¡¢ÁÕ¤ÎËå¡¦Ê¿ÅÄè½»Ò¡Ê³ýÅç¤ß¤º¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤é·ÝÇ½³¦¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿è½»Ò¤Ï²ÈÂ²¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ²È½ÐÆ±Á³¤Ç¾åµþ¡£°ÊÍè¡¢²ÈÂ²¤È¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÎ¤«¤éè½»Ò¤È¤Ï¤½¤ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÕ¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤Ï¾Ú¸À¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¤½¤ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢ËãÀ¸¤Î·ï¤«¤é¤Ï¼ê¤ò°ú¤¯¤Èºé¤Ë¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤Èºé¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æè½»Ò¤¬»²²Ã¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤òÁÕ¤Ë¸«¤»¤ë¡£è½»Ò¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÅØÎÏ¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤È¤¤¤¦ËâÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤ÆÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¸ÉÆÈ¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤ÎÃæ¤Îè½»Ò¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·òµ¤¤Ë°Õµ¤¹þ¤à¡£¡Ö²ÈÂ²¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ²ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¿´ÇÛ¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯·ë²Ì½Ð¤·¤ÆÎÉ¤¤Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸½ºß¤Îè½»Ò¤Ï¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÇË½¤ì¤Æ·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¡£¿È¸µ°ú¼õ¿Í¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤¿ÁÕ¤Ï¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÝµÊ°¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ëè½»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¡£¡Öè½»Ò¤Ïè½»Ò¤Ç¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¥´¥á¥ó¡£º£²ó¤Î¤³¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤º¤Ã¤È¡×¤ÈËå¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÊúÍÊ¤¹¤ë¡£
¡¡è½»Ò¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯¤¤´ãº¹¤·¤Ç¡ÖËãÀ¸¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È·è°Õ¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¤¢¤¤¤Ä¤òµö¤»¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬µ»ö¤Ë¤·¤Æ¡£¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÁÕ¤ËÂ÷¤¹¡£Ëå¤ÎÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç¤Ë¡¢½ã¿è¤ÊÌ´¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿ËãÀ¸¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÀëÀïÉÛ¹ð¤òÁÕ¤Ï²þ¤á¤Æ·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯¼ã¤¤°ì¿Í¤Î½÷À¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÌ´¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤½¤ÎÂÎ¤Þ¤Ç¤ò¤âÌµÍýÌðÍý¤Ë±ø¤·¡¢¿´¤Þ¤ÇËõ»¦¤·¤¿¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ê·ÝÇ½³¦¡£µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÎÎ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ð¤È¤·¤Æ¤ÎÅÜ¤ê¤òÊú¤¨¤¿ÁÕ¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î³Ê¸À¡Ö¥Ú¥ó¤Ï·õ¤è¤ê¶¯¤·¡×¤òÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡©