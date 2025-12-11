日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」は１１日、年末に増える自転車の“危険運転”について報じた。

番組内では独自に取材した現場でスマートフォンを片手にして見ながら運転する人や、酒気帯びで自転車を運転する男が逮捕される場面などの映像を放送。自転車は軽車両のため酒気帯び運転の罰則は車と同じで、３年以下の拘禁系、または５０万円以下の罰金となることを伝えた。

スタジオでは、いつ起こるか分からない自転車の危険運転に歩行者としてどのように行動したらいいのかについてトークは発展。お笑いタレントの吉住は「ヒヤッとすることも多い。友だちと話しながらでよそ見して運転している学生さんとか、スマホを見ながらとかで明らかに歩行者の自分に気づいていないな〜と思うときがある」とコメント。そして「そういう時は１５メートルくらい先に来たら『うああああ』って言って気づかせるようにしている。こっちは呼び鈴を持っていませんから」と対処法を明かした。

これにＭＣの山里亮太は「ビクッとしてハンドル操作誤りそうになりますよ」と冗談交じりに言いつつも「本当は歩道走るときも徐行運転とかルールありますから」と呼びかけていた。