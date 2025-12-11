お笑いタレント・ケンドーコバヤシ（53）が、10日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。閉店の情報にショックを受ける場面があった。

肉まんの話題になり、ソースやポン酢、辛子など、お気に入りの食べ方や店を明かして盛り上がった一同。ケンコバは「さすがに東京の人はもはや知ってるでしょ、551は。俺は二見派やねんけどな」と告白。「551とセ・リーグ、パ・リーグみたいな感じやったけど、営業力の差で完全に負けて、街角のスタンドでしか残ってない。まだあるんかな、二見」と振り返った。

大阪・難波の商店街にあった名店「二見の豚まん」は、昨年3月末、創業79年の歴史に幕を閉じた。そのことがスタッフから知らされると、ケンコバは「ない？去年3月に閉店！？なんで言うてくれへんかったん！？」と絶叫した。

その後も「いやいや言うてよ、“二見終わるらしいですよ”って。かなんわ〜、“二見終わるらしいですよ”って、俺誰にも言われてない。大阪のヤツら薄情やな〜！」とあきれつつ、「終わったん！？二見、ヤバっ！」と動揺。「マジ、誰にも言われんかった」と頭を抱えた。

そしてケンコバは「最初はデッカいお店やったんやけど、“大丈夫か二見”みたいな。そこがまた俺らのハートを捉えるんやけど、“もうちょっとCMとか打ったほうがええんちゃうんか、551みたいに”」と常々心配していたという。

しかし「だんだん、最後は街角のスタンドになってん、宝くじ売り場みたいに」と回想。あまりの落ち込みように「アンガールズ」田中卓志が「何かでケンコバさんがアメトーークとかで言えばなぁ」と復活の可能性を願ったが、ケンコバは「そういう風を受けてジャンプするようなタイプじゃないねん」としょんぼり。「一番寂しがってるのは、551やけどな。俺の悲しみどころじゃないと思う」と、しばらく無言になっていた。