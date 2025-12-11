ユネスコの無形文化遺産に「イタリア料理」が新たに登録される/karandaev/iStockphoto/Getty Images

（CNN）イタリア料理がユネスコ（国連教育科学文化機関）の無形文化遺産に登録されることが決まった。料理全体が認められるのは世界初。イタリアのジョルジャ・メローニ首相が10日、ユネスコの発表に先駆けて確認した。

「我々は世界で初めてこの認定を受ける。我々と我々のアイデンティティーがたたえられる」とメローニ首相は述べ、「我々イタリア人にとって、料理は単なる食べ物やレシピのコレクションではない。それよりさらに大きな文化、伝統、業績、富でもある」と強調した。

イタリア農務省は同国の食品の伝統的な栽培、収穫、調理、出し方の無形文化遺産登録を目指し、3年がかりのキャンペーンを展開していた。

イタリアは「偽」のイタリア料理に対する戦いも続けている。最近では欧州議会の売店で販売されていた瓶入りの「カルボナーラソース」に苦情を申し立てていた。偽オリーブオイルの製造や、イタリア産ではない商品に付けられたイタリア風の商品名にも対抗している。

ユネスコの無形文化遺産登録は、そうした不正からイタリア料理を守る役に立つとフランチェスコ・ロロブリジーダ農相は指摘。声明の中で「世界中が認める『イタリア産』の価値を悪用しようとする者に対し、新たな対抗手段となるだろう。この地域の雇用と富を創出し、ユネスコが世界遺産と認定した伝統を継承する新たな機会が開ける」と述べている。