¡¡£±£°Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×Âè£±£°ÏÃ¤Ï°ìÅ¾¡¢±¢ËÅ±²´¬¤¯½¤Íå¾ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÉúÀþÄ¥¤ê¤È²ó¼ý¤¬°ìµ¤¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ûÅÄ¾Úö±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î·à¾ì±é½Ð²È¡¦µ×Éô¤Ï¡¢¿òÇÒ¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ±é½Ð²È¤ÎéðÀî¹¬Íº¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¡£·à¾ì¤¬¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¾®²°¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÍÙ¤ê»Ò¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÃæ¿´½÷Í¥¤Î¥ê¥«¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë¤â¥Ù¥Ã¥¿¥ê´ó¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¥ê¥«¤Î±¢ËÅ¤á¤¤¤¿¤µ¤µ¤ä¤¤Çµ×Éô¤Ï¶¯¸¢¤ò¿¶¤ë¤¤»Ï¤á¡¢»ÙÇÛ¿ÍÄÉÊü¤Ê¤É¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤È²½¤¹¡Ä¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥¿¥¯±é½Ð²È¤Îà±é·à°ìÄ¾Àþá¤Î¼ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë°ìÅ¾¡¢»¦È²¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£ÃÏ¸µ¤Î½ÂÃ«¡¦È¬Ê¬ºä¤Î°ÆÆâ½ê¤Ë¤¤¤ë¤ª¤Ð¤Ð¡ÊµÆÃÏÑÛ»Ò¡Ë¤«¤é¡Ö¤ä¤¬¤Æ¾®²°¼ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤Î¡×¤È¤Î¤ª¹ð¤²¤ò¼õ¤±¤¿µ×Éô¤Ï¡¢¡ÖÃË¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃË¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡£¤ªÁ°¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×¤È¥¯¥®¤â»É¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Õ¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ä·à¾ì¤ò¸«¼é¤Ã¤ÆÍè¤¿Ë©Íé¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¤¬¥é¥¹¥È¡¢Öà½÷¤Î¼ùÎ¤¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤Ë¿È¤Î¾åÏÃ¤ÇÊì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¡Ö²µÉ±¤Î²µ¤Ë»Ò¤Ç¥ª¥È¥³¡£¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤Ï¥ª¥È¥³¡ÊÃË¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤Ë¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÉÔ²º¤Ê½ª¤ï¤êÊý¡×¡Ö²µ»Ò¤Ç¿Ì¤¨¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤Î²µ»ÒÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¡½¡½¡×¡ÖÄ»È©¤¿¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾×·â¤òÁÊ¤¨¤ëÅê¹Æ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏÌ£¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿Ë©Íé¤¬¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤«¡£¤È¤«¤¯Äã»ëÄ°Î¨¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼¡²ó¤¬³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Î´üÂÔ´¶¤â¡£
¡¡Ï¢Â³»¦¿Í¤ÎÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¹Í»¡¤¬³èÈ¯¤ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï£¶Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ë´Ø·¸¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê½÷À¡Ö¥É¤Î»Ò¡×¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¸½¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·¤¬¤¯¡×¤âÅÚÃÅ¾ì¤Îà²µ»ÒË¤á¤Ç¡¢£±£·Æü¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£