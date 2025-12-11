「２５時、赤坂で」宇佐卓真＆南雲奨馬の濃厚キス・ベッドシーンにファン悶絶「直視できない」「甘さ限界突破」【オフショットあり】
【モデルプレス＝2025/12/11】俳優の駒木根葵汰、新原泰佑がW主演を務めるテレビ東京系『２５時、赤坂で Season２』（毎週水曜深夜1時〜）のスピンオフ「昼のゆめ another side」が10日に放送された。俳優の宇佐卓真と南雲奨馬のラブシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
本作は、夏野寛⼦氏による同名人気コミック（on BLUEにて連載中）を実写化したドラマの続編。芸能界を舞台に、晴れて恋⼈同⼠となった俳優の⽻⼭⿇⽔（駒木根）と⽩崎由岐（新原）が紡ぐ、⽢く切ないラブストーリーを描く。
同日に放送されたスピンオフでは、羽山と白崎が共演する劇中ドラマ「昼のゆめ」の世界線が舞台。涼二（羽山／駒木根）と拓海（白崎／新原）は大和（山瀬一真／南雲）と三角関係になったりすれ違ったりしつつ結ばれる。涼二の親友・哲平（佐久間はじめ／宇佐）も2人の関係性を見守っていた。今回の放送はそんな哲平と大和のその後のほろ苦い恋愛を描いた完全オリジナルストーリーとなっている。
哲平の職場に配達員の大和がデリバリーを持ってきたことをきっかけに再会。そこから哲平は毎日のようにデリバリーを頼み、2人は会社で一緒に昼食を食べるようになった。4人でのグランピングが迫ったある日、哲平は大和が拓海に恋心を抱いていたことを思い出す。そして自分の恋心に蓋をするために大和と距離を取るようになった。
そのまま旅行も行かないつもりだったが、会社の仲間に背中を押されて参加。そこで大和が拓海をまだ好きだという誤解が解け、大和が哲平に告白した。哲平も再会したときからの想いを伝え、2人は結ばれる。そのまま大和が哲平に覆いかぶさり、深く愛し合った。
2人の濃厚なラブシーンに「直視できない」「甘さ限界突破」「破壊力が強い」「幸せな気持ちになった」と悶絶の声が上がっている。（modelpress編集部）
