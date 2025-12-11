「ボイプラ2」発ALPHA DRIVE ONE、正式デビュー目前！1stミニAL『EUPHORIA』プロモーション日程公開

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人グループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、正式デビューに向けてエンジンをかける。

【写真】ALPHA DRIVE ONE、各メンバーの個性と魅力解説

ALPHA DRIVE ONEは、12月11日午前0時、グループ公式SNSを通じて1月12日午後6時にリリースされる初のミニアルバム『EUPHORIA』のプロモーションスケジューラーが公開された。

公開されたスケジューラーは、バッグの中に配置されたヘッドセット、テープ、キーホルダーなどの象徴的なオブジェを背景に『EUPHORIA』のプロモーション日程が記されており、視線を引きつけるビジュアルとなっている。また、先立って公開されていた公式ポスターにも謎めいたバッグのオブジェが登場し、ファンのあいだでさまざまな解釈と期待を呼んでいた。

（画像提供＝WAKE ONE）

プロモーションスケジューラーによると、ALPHA DRIVE ONEは12月15日にトレーラーティザー、16日にトレーラー映像、19日にコンセプトフォト（JEWEL CASE ver.）、22日・24日にトラックムービングポスター、27日・28日にコンセプトフィルムとフォト（STAR ROAD ver.）を順次公開する。

ほかにも、タイトル曲のボイスポスター、コンセプトフィルム＆フォト（FREAK ALARM ver.）、ハイライトメドレー、MVティザーなど、多彩なコンテンツを相次いで公開し、正式デビューに向けた熱量を一気に高めていく。

デビューアルバムとなる1stミニアルバム『EUPHORIA』は、夢を掴むために走り続けてきた8人のメンバーがひとつのチームとして完成する瞬間を描く作品だ。長い準備期間を経て迎える“始まりの感情”と、“胸いっぱいの多幸感（EUPHORIA）”を、ALPHA DRIVE ONEならではのエネルギーとストーリーで表現する。

一方、12月3日に各種音楽配信サイトを通じてリリースされた先行公開曲『FORMULA』のグローバル人気が急上昇している。Melonの最新チャート（週間）とGenieの最新リリースチャート（週間）で3位、Melon「HOT100」（30日）では4位にランクインした。さらに日本のLINE MUSIC「ソングTop100」（リアルタイム）では1位に輝いた。

その後も『FORMULA』はLINE MUSICのウィークリーチャートで1位、デイリーチャートでは6日連続1位を記録。加えて、中国QQミュージックの急上昇チャートでも1位を獲得した。また、日本・インドネシア・タイ・ポーランドなど世界11地域のiTunes「トップソング」チャートでTOP10入りを果たし、「ワールドワイドiTunesソングチャート」では23位を記録。正式デビュー前とは思えない存在感を示した。

デビュー前にもかかわらず世界中のファンから熱い応援を受け、各チャートで印象的な成果を挙げているALPHA DRIVE ONEが、デビューアルバム『EUPHORIA』で披露する音楽とパフォーマンスに大きな注目が集まっている。

なお、ALPHA DRIVE ONEは、1月12日に『EUPHORIA』をリリースし、正式デビューを迎える。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日に正式デビュー予定。