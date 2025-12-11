【若鯱家の福袋】1,000円分お得な『10,000円福袋』･人気商品と食事券、限定グッズをセットにした『3,500円福袋』の2種
名古屋を中心に展開する若鯱家は、2026年福袋の予約を12月26日まで受け付けている。
今年は、1,000円分お得な『10,000円福袋』と、人気商品･食事券･限定グッズをセットにした『3,500円福袋』の2種をラインアップした。◆10,000円福袋
･お食事券11,000円分(1,000円×11枚)
若鯱屋 10,000円福袋◆3,500円福袋
【セット内容】
･マルサンアイ カレー鍋スープ×1
･オリエンタル マースカレー若鯱家 和風×1
･ヤマモリ カレー丼×1
･オリジナルトートバッグ
･カレーうどんアクリルキーホルダー
･お食事券2,000円分(1,000円×2枚)
若鯱屋 3,500円福袋
【予約受付】
2025年12月1日〜12月26日
【販売期間】
2025年12月27日〜2026年1月12日
※なくなり次第終了。
※一部店舗では販売していない。
魚介の風味豊かな和風だしとオリジナルの鶏ガラスープをベースに秘伝のカレー粉を合わせたとろみのあるピリ辛カレールウと、もちもち食感の極太麺が特徴の「名物カレーうどん」が看板メニュー。名古屋を中心に、東海3県と関東エリアに40店舗以上を展開している。
名物カレーうどん