【若鯱家の福袋】1,000円分お得な『10,000円福袋』･人気商品と食事券、限定グッズをセットにした『3,500円福袋』の2種

名古屋を中心に展開する若鯱家は、2026年福袋の予約を12月26日まで受け付けている。

今年は、1,000円分お得な『10,000円福袋』と、人気商品･食事券･限定グッズをセットにした『3,500円福袋』の2種をラインアップした。

◆10,000円福袋

･お食事券11,000円分(1,000円×11枚)

若鯱屋 10,000円福袋

◆3,500円福袋

【セット内容】

･マルサンアイ カレー鍋スープ×1

･オリエンタル マースカレー若鯱家 和風×1

･ヤマモリ カレー丼×1

･オリジナルトートバッグ

･カレーうどんアクリルキーホルダー

･お食事券2,000円分(1,000円×2枚)

若鯱屋 3,500円福袋

【予約受付】

2025年12月1日〜12月26日

【販売期間】

2025年12月27日〜2026年1月12日

※なくなり次第終了。

※一部店舗では販売していない。

〈若鯱家とは〉

魚介の風味豊かな和風だしとオリジナルの鶏ガラスープをベースに秘伝のカレー粉を合わせたとろみのあるピリ辛カレールウと、もちもち食感の極太麺が特徴の「名物カレーうどん」が看板メニュー。名古屋を中心に、東海3県と関東エリアに40店舗以上を展開している。

名物カレーうどん

■若鯱家公式サイト