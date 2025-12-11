【PRONTO 初の福袋】「福袋2026」3種を1月1日より販売、2,000円分のギフトカード+イラストレーター「norahi」コラボグッズなど

カフェ･居酒屋チェーン「PRONTO(プロント)」は、「福袋2026」を2026年1月1日〜1月18日の期間で販売する。予約は2025年12月31日まで、店頭で受け付ける。

福袋はAセット(5,500円)、Bセット(4,400円)、Cセット(3,300円)の3種類を展開。イラストレーターのnorahiデザインのトートバッグやクリアポーチ、2,000円分のプロントマネーギフトカード、オリジナルマグカップ、ドリップコーヒーなどがラインアップされる。

【norahiデザイン】プロントマネーギフトカード(2,000円分)

〈福袋の内容(価格はすべて税込)〉

◆Aセット(5,500円)

･ミニトートバッグ

･クリアポーチ

･プロントマネーギフトカード(2,000円分)

･マグカップ

･ドリップコーヒー オリジナルブレンド 7P

Aセット

◆Bセット(4,400円)

･ミニトートバッグ

･プロントマネーギフトカード(2,000円分)

･コットン巾着

･ドリップコーヒー オリジナルブレンド 5P

Bセット

◆Cセット(3,300円)

･クリアポーチ

･プロントマネーギフトカード(2,000円分)

･ドリップコーヒー オリジナルブレンド 3P

Cセット

〈販売概要〉

販売期間:2026年1月1日〜1月18日 ※数量限定、各店無くなり次第終了

販売店舗:PRONTO全店(※一部取扱いのない店舗あり)

販売時間帯:カフェタイムのみ(サカバタイム除く)

予約期間:店頭受付のみで2025年12月31日まで

グッズのデザインをしたnorahi氏は「あさごぱん･タコさんウインナー･パスタ･プリン･ピザなど、PRONTOから連想するモチーフを、高揚感のある感じで楽しげに描いてみました。ゆっくり自分の時間を過ごす人やお酒を楽しむ人の姿も。太陽と月のモチーフはロゴから。昼と夜でブロックごとにイメージが分けられていて濃い色は夜、背景のない方は昼のイメージでデザインしました」とコメントした。