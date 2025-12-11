【P3 ゼルフィカール 軽装 Ver.】 2026年5月 発売予定 価格：14,300円

コトブキヤは、塗装・組み立て済みプラモデル「P3 ゼルフィカール 軽装 Ver.」を2026年5月に発売する。価格は14,300円。

本製品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「フレームアームズ・ガール」より、柳瀬敬之氏デザインによるフレームアームズ「ゼルフィカール」の軽装バージョンを、同社の塗装済み・組み立て済みプラモデル「P3（PRE-PAINTED PRE-ASSEMBLED PLAMODEL：ピースリー）」より商品化したもの。

塗装済み、組み立て済みのプラモデルとなっており、コトブキヤプラモデルのデコレーションマスター（塗装見本）をベースとしている。

3種類のタンポ印刷済みの顔パーツ「笑顔左向き」「見下し顔正面向き」「泣き顔正面向き」が付属しており、専用装備として、右腕武器「試作型光波射出器」と左腕武器「攻性防盾システム」が付属。股関節・太ももを中心に可動範囲が広くアクションが決まる。

PVC製の球体関節版の手首が左右それぞれ6種付属しており、PVC製の手首のため、既存M.S.Gシリーズ、フレームアームズシリーズの武装を持つ事ができる。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「塗装済み顔パーツ」が付属する。

「P3 ゼルフィカール 軽装 Ver.」

コトブキヤショップ限定特典「塗装済み顔パーツ」

仕様：塗装組立済プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約150mm 素材：PS、PE、ABS、POM、PVC

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。