【BRICKROID 第2弾】 12月11日 予約受付開始

グッドスマイルカンパニーは、「メカスマ」ブランドのロボットトイ「BRICKROID」第2弾の予約受付を12月11日から開始した。

マジンガーZシリーズ

「マジンガーZ」からは「BRICKROID マジンガーZ」が2026年6月発売（1,800円）、「BRICKROID 機械獣セット1」が2026年6月発売（3,850円）。それぞれノンスケールで全高は約50mm、首、腕、脚が可動し、「機械獣セット1」の「ガラダK7」は頭部の鎌、「キングダンX10」は剣が付属し手に持たせることが可能。

BRICKROID マジンガーZ

BRICKROID 機械獣セット1

鉄人28号シリーズ

「鉄人28号」からは「BRICKROID 鉄人28号＆正太郎セット」（1,800円）、「BRICKROID モンスター」（2,400円）、「BRICKROID 鉄人28号ロボットセット」（3,850円）がそれぞれ2026年6月発売。「モンスター」の全高は約85mmで、その他は全高50mm。

BRICKROID 鉄人28号＆正太郎セット

BRICKROID 鉄人28号ロボットセット

BRICKROID モンスター

(C) 永井豪／ダイナミック企画

(C) 光プロダクション