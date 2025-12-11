メカスマのロボットトイ「BRICKROID」より「マジンガーZ」、「鉄人28号」シリーズが12月11日予約開始
【BRICKROID 第2弾】 12月11日 予約受付開始
(C) 永井豪／ダイナミック企画
グッドスマイルカンパニーは、「メカスマ」ブランドのロボットトイ「BRICKROID」第2弾の予約受付を12月11日から開始した。
マジンガーZシリーズ
「マジンガーZ」からは「BRICKROID マジンガーZ」が2026年6月発売（1,800円）、「BRICKROID 機械獣セット1」が2026年6月発売（3,850円）。それぞれノンスケールで全高は約50mm、首、腕、脚が可動し、「機械獣セット1」の「ガラダK7」は頭部の鎌、「キングダンX10」は剣が付属し手に持たせることが可能。
BRICKROID マジンガーZ
BRICKROID 機械獣セット1
鉄人28号シリーズ
「鉄人28号」からは「BRICKROID 鉄人28号＆正太郎セット」（1,800円）、「BRICKROID モンスター」（2,400円）、「BRICKROID 鉄人28号ロボットセット」（3,850円）がそれぞれ2026年6月発売。「モンスター」の全高は約85mmで、その他は全高50mm。
BRICKROID 鉄人28号＆正太郎セット
BRICKROID 鉄人28号ロボットセット
BRICKROID モンスター
(C) 永井豪／ダイナミック企画
(C) 光プロダクション