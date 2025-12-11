虎ノ門ヒルズのグラスロック内「magmabooks」では現在、“がんばらない時間”を提供する体験型企画展「ちょっと、ひといき展」を開催中です。

この「ちょっと、ひといき展」は、仕事や日常生活のなかで感じる“おつかれ”をテーマに、展示物に共感したり笑ったりしながら、少しだけ自分を労る時間をつくる試みを目指しているもの。この企画展を通じて、ポジティブな「ひといき」を感じられることでしょう。

企画展には、人気クリエイターの山田全自動さんによる、 本展オリジナル作品を含むユーモラスなアート作品や、一般の方から寄せられた 「クスッと笑えて、ちょっと元気をもらえる“おつかれさま”のエピソード」を展示。 現代の「がんばりすぎてしまう日常」に、ほんの少しの“ひといき”を届けたいという想いから生まれたものばかり。

また、magmaloungeでは、呼吸するクッション 「fufuly（フフリー）」 や短時間で深い休息体験を提供するアイマスク 「Relaxonic Cover（リラソニック カバー）」 の貸し出しも実施します。見て楽しむだけでなく、心とからだをゆるめる“ひといき”を、実際に体感していただけるのです。

「がんばる」も「疲れる」もネガティブなものと決めつけてしまうだけではなく、いまを生きるリアルな感情。その“おつかれ”をみんなでシェアしたら、なんだかちょっと、前を向けるような気がするかもしれません。

なお、開催初日には、山田全自動さんも登壇したセレモニーも開催されました。会期は、2025年12月5日〜2026年1月12日。会場は虎ノ門ヒルズ「magmabooks」。駅直結のビルなので、ちょっと、よりみちもいかが？

■開催概要

展示名：ちょっと、ひといき展

期間： 2025年12月5日（金）〜2026年1月12日（月・祝）〈約1ヶ月間〉

年末年始は営業時間が変更となります。詳細は虎ノ門ヒルズウェブサイト（12月上旬情報公開予定）をご確認ください

会場：「magmabooks」（〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目22-1 グラスロック2階、3階）

主催：株式会社丸善ジュンク堂書店

協力：日本たばこ産業株式会社 コーポレートR&D D-LAB

内容：アーティスト 山田全自動さん作品展示

一般の方から寄せられた “おつかれさま”のエピソード展示

ちょっと、ひといき体験 （magmaloungeにて「fufuly」「Relaxonic Cover」の貸し出し）

「ひといき」「休憩」をテーマにした書籍販売

入場料： 無料

企画展詳細はこちらをご覧ください。

https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/take-a-break