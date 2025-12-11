美しく飾られた花船に乗って延辺朝鮮族自治州琿春市の渤海古鎮風景区を回るロシア人観光客ら。（７月４日撮影、長春＝新華社配信）

【新華社長春12月11日】中国吉林省延辺朝鮮族自治州延吉市にある人気観光スポット「中国朝鮮族民俗園」でこのほど、ロシアから来た観光客のアンナさんが旅行撮影を楽しんだ。スカートをはき、化粧を施し、小物を手にして「中国の朝鮮族のお姫さま」に変身したのだが、この「中国風」の旅行撮影体験は、アンナさんが今回の中国旅行に際し特に計画に組み入れたものだった。

アンナさんは「とても楽しい。きれいな写真が撮れるし、ここはサービスも非常にプロフェッショナルで洗練されている」と語った。中国では今、ビザ免除措置の恩恵を受け、アンナさんのような外国人観光客が訪れ、旅行撮影を体験するケースが増えている。

同自治州は中国国内最大の朝鮮族集住地域で、地元が打ち出した「朝鮮族文化＋（プラス）地域色＋没入型化」という観光モデルがここ数年でさらに進化し、10ヘクタールにも満たない民俗園が多くの観光客に人気の旅行撮影名所となっている。

延吉市の中国朝鮮族民俗園で朝鮮族の衣装を着て伝統的なグルメづくりを体験するベトナム人観光客（左端）。（２０２４年８月１２日撮影、長春＝新華社配信）

同民俗園の朱保坤（しゅ・ほこん）運営総監は「休日の1日当たり来園者数は延べ2万人に上る。ここ2年で当園周辺には数百軒もの旅行撮影スタジオが誕生し、メークや撮影スタイルも常に新しいものが登場、外国人観光客も増えてきている」と語った。

朱氏によると、同園ではブランコや弓、投壺（とうこ、矢を壺に投げ入れる遊び）などのスポーツ体験に加え、朝鮮族の伝統弦楽器「伽倻琴（カヤグム）」の演奏や伝統舞踊「長鼓舞」といったインタラクティブな出し物のほか、朝鮮族の伝統工芸品や特色ある食品の制作過程を見学、体験できる。

中ロ朝3カ国の国境に位置する同自治州琿春（こんしゅん）市では、文化観光複合施設「渤海古鎮」に中国唐代の建築群や古代交易路の市を復元。文化体験や観光・レジャー、消費を一体化し、旅行写真撮影という新業態も発展させている。

琿春市の花児開漢服民俗撮影スタジオで漢服を選ぶ来店客。（８月２１日撮影、長春＝新華社配信）

同古鎮風景区内にある旅行撮影の個人商店、琿春華冠麗服旅拍撮影店には、1日に十数人のロシア人観光客が来店する。これは来店者数全体の約3分の1を占めるため、店ではサービス向上に向け、ロシア語を話すスタッフを特別に採用した。

「旅行撮影ブーム」により、風景区や旅行撮影店周辺の飲食や宿泊、文化クリエーティブなどの業態はますます活性化し、「写真撮影・観光名所巡り・消費」という新たなチェーンの構築につながった。

渤海古鎮風景区のプロジェクトを運営する琿春加財実業集団の冷加財（れい・かざい）董事長によると、地元では国境地域観光の質的向上を推進し、外国人観光客の好みに合わせたより多くの新業態を育成しているという。（記者/邵美蒅）