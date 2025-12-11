国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「海城高校」です。

海城高校 私立／男子校／中高一貫／東京都新宿区大久保

新御三家のなかでも群を抜いた進学実績

海城高校は、東京都新宿区大久保にある中高一貫の男子校で、明治24年（１８９１）に佐賀藩出身の海軍少佐である、古賀喜三郎により海軍予備校として創立された。古賀は江藤淳（文芸評論家）の曾祖父であり、雅子皇后の高祖父にあたる。

紆余曲折を経て明治39年（１９０６）に海城中学となり通常の進学校になったのち、昭和２年（１９２７）に現在地に移転した。

東京での私立進学校の御三家は、「開成」「麻布」「武蔵」だったが、新御三家と呼ばれるのが「駒場東邦」「巣鴨」「海城」の３校である。

そのうち群を抜いているのは海城で、２０２５年度大学入試での合格実績は、東京大学に49名、京都大学に６名のほか、東京科学大学に９名、一橋大学に13名。早稲田大学に１３１名、慶應義塾大学に１１２名、東京理科大学に１１５名と難関私立大学にも多数の合格者を出している。

教育理念は「文武両道」、教育方針は「自主自律」

海城高校は、「文武両道」を教育理念として掲げており、学習面だけでなく部活動や学校行事にも力を入れている。とくに運動部では、硬式野球部、サッカー部、ラグビー部などが全国大会で活躍している。また文化部では、囲碁将棋部、鉄道研究部、写真部などが全国レベルの成績を収めている。

海城高校の卒業生には、野村吉三郎（海軍大将）などの海軍軍人も多い。政財界には、鈴木茂三郎（社会党委員長）、江頭豊（チッソ社長・雅子皇后の祖父）、益子修（三菱自動車工業社長）、木村知郎（東急レクリエーション社長）。学術・文化の世界では、作家の小谷野敦。俳優の早川雪洲、岸田森、アナウンサーの徳光和夫も同校の出身。経済学者の飯田泰之、デジタルハリウッド大学設立者の杉山知之、八田一朗（レスリング）がいる。

海城高校の教育方針は、「自主自律」の精神を重んじており、生徒一人ひとりが自分の才能を最大限に伸ばせるような教育環境を提供。とくにグローバル教育に重点を置き、これからの国際社会においてリーダーシップをとれる人間の育成を教育方針に掲げている。

駒場東邦高校は世田谷区池尻にあり、日比谷の元校長を初代校長に迎えて、その方針を継承。東京大学合格者は、２０２５年度39名だが50名を超える年が多い。

巣鴨高校の東京大学合格者は、１９９２年の78名が２０２１年には一桁に。２０２５年は１名のみ。厳しい硬派の教育で知られるが、そうした校風が近年ではやや敬遠されているらしい。

※本稿は、『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。