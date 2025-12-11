今年も流行中のインフルエンザ。感染対策としては「マスク」「手洗い」「うがい」が思い浮かぶのではないでしょうか？ いずれももちろん大切ですが、インフルエンザの対策として”意外な弱点”があると話すのが、幸町歯科口腔外科医院の宮本日出院長です。対策を含めて、分かりやすく解説いただきました。

脳梗塞に心筋梗塞、認知症のリスク…まずケアすべきは＜口＞だった！

* * * * * * *

感染を拡大させる「歯周病菌」

先日、長年通ってくださる患者さん（50代後半・女性）が、少し疲れた表情で来院されてこう話していました。

「先生、うちの夫、また今年もインフルエンザにかかったんです。マスクも手洗いもしているのに、なぜか毎年なんですよ…」

​中高年の女性はご自身だけでなく、家族の健康にも人一倍気を遣われているかと思います。インフルエンザの感染対策として「マスク」「手洗い」「うがい」の三種の神器が思い浮かぶでしょう。

もちろん、これらも大切ですが、歯科医師として、また感染症対策の書籍を執筆した専門家として警鐘を鳴らしたいのです。それは、三種の神器を遂行している人でも「インフルエンザにかかりやすい意外な弱点」があるということです。

私たちは感染を招く原因を、つかみどころのない「免疫力の低下」や「多忙によるストレス」といったものに求めがちです。確かにこれらが原因の１つであることは間違いありません。

しかし、最近の研究は、その感染を招いている「影の刺客」が、あなたの「口の中」に潜んでいることを突き止めました。それは私たち歯科医師が長年その恐ろしさについて警鐘を鳴らしてきた「歯周病」です。

「インフルエンザ」と「歯周病」が手を組む？

「インフルエンザ」という全身の感染症と、「歯周病」という口腔内の感染症。まさかこの２つが裏で手を組んでいるとは誰も想像しないでしょう。

しかし両者を関連づける研究論文が、日本大学から発表されました。その核となる結論は以下のとおりです。

『インフルエンザウイルスが私たちの体に感染する際、歯周病の原因菌が持つ「毒素（酵素）」が、ウイルスの感染力を劇的に高めてしまう』

つまりインフルエンザウイルスにとって歯周病菌は、まるで城への侵入を陰で助ける「隠密」案内人のような存在になります。

専門的な話になるので、分かりやすい比喩で解説しましょう。

ウイルスが私たちの体（＝城）に侵入（感染）するには、体（細胞）表面の扉の「カギ穴」を開ける必要があります。そのためにはウイルスの「カギ」がピッタリ合っていなければいけません。

カギ穴の役割：私たちの細胞表面にあるシアル酸という分子

カギの役割：ウイルスが持つヘマグルチニン（HA）というタンパク質

ウイルス単独では、このカギを合わせるのに手間取ります。しかし、ここで歯周病菌が登場すると話は変わります。歯周病菌が分泌するジンジパインと呼ばれる「毒素（酵素）」が、「カギ穴（シアル酸）」に巧妙に作用し、まるで合鍵で扉を開けるように城（細胞）への侵入を容易にします。これによりウイルスは手厚くもてなされた招待客のように城に入り込み、感染に至ります。

歯周病菌がインフルエンザ重症化の「案内人」

歯周病菌のこの働きは、感染しやすくなるだけでなく、さらに２つの深刻な事態を招きます。

（１）歯周病菌が重症化への「案内人」に

歯周病菌は侵入したウイルスを、まるで城の間取り図を熟知しているかのように、奥へ奥へと誘導する「案内人」の役割も担います。これにより活性化されたウイルスは肺の細胞に容易にたどり着きます。

つまり、歯周病菌の行動が感染のきっかけを作り、さらにウイルスを体の奥深くにある肺細胞にまで誘導する「隠密」案内人となるのです。この二重の作用により、歯周病を発症している人は「インフルエンザに罹りやすく」「重症化しやすい」という２つの大きな弱点を抱えることになります。

（２）抗ウイルス薬も油断できない歯周病菌の「抵抗勢力」

歯周病菌は治療の段階でも、私たちに牙を剥きます。

インフルエンザの治療薬として使用される「タミフル」や「リレンザ」は、ウイルスが細胞から出て他の細胞に拡散することを邪魔することで効果を発揮します。これはウイルスの表面にある「ノイラミニダーゼ」という酵素をブロックすることで成り立ちます。

しかし歯周病菌が出すジンジパインなどの酵素が、この薬の作用を打ち消し、ウイルスの増殖を助長する可能性が専門家から指摘されています。

せっかく高額な薬を服用しても、歯周病菌の「隠密」行動によってその効果を十分に発揮できないとしたら、これほど悔しいことはありません。薬の服用は大前提ですが、その薬の効果を最大化するためにも、口腔内の環境を整えることは極めて重要です。

「歯みがきで出血していたが治った」人も危険

さて、ここまで読んで「私は歯周病でないから大丈夫！」と安心している方もいるかもしれません。しかし、これこそ、皆さんが陥りやすい最大の落とし穴なのです。

なぜなら、歯周病菌が「最恐の菌」と呼ばれる所以は、その進行も「隠密」だからです。

歯周病菌はその毒性で痛覚や嗅覚も麻痺させてしまいます。歯がグラグラになっても痛みを感じることができません。強烈な口臭さえも自覚できません。だから歯周病は「沈黙の病気」なのです。

しかし、歯周病の「隠密」行動は完璧ではなく、シッポを出すことがあります。それが歯磨きの際の「出血」です。でも多くの人にとっては、最も見落としがちなサインでもあります。

「以前は出血したけど、今は血が出なくなったから治ったのだろう」

「力を入れて磨いたから、歯ぐきを傷つけただけだ」

こうした自己判断は非常に危険です。歯周病で一度出血すると、自分の歯磨きだけでは絶対に治りません。もし最近、出血の量や頻度が減ったとしても、それは炎症が慢性化しているだけかもしれないので、安心できる根拠にはなりません。

この「沈黙の病気」が知らないうちに進行し、あなた自身やご家族が感染によるインフルエンザの発症や進行を容易にさせる「弱点」となっててしまっているかもしれないのです。

口腔ケアで発症率が大幅に減少

しかし、インフルエンザウイルスと歯周病菌の関係を知れば、対策はシンプルです。まずは歯周病菌に「隠密」行動をさせないこと。つまり歯周病対策することです。

この対策の効果の絶大さはデータで裏付けられています。

実際に高齢者を対象とした研究で「専門家による口腔ケアを定期的に受けた場合、インフルエンザの発症率が10分の１に大幅に減少した」というデータが報告されています。

これは口腔ケアが単に「お口の清潔さ」を保つレベルではなく、「インフルエンザウイルスへの抵抗力を高めた」という全身の健康とQOL（生活の質）に影響を与えることを示しています。

特に、お仕事などで忙しい方や、免疫力が下がりがちなご高齢の方がいる家族の健康管理を担う方にとっては、これほど費用対効果の高い予防策は他にないでしょう。

歯周病菌の除去にはセルフケアとプロケア両方が必要

歯周病菌を徹底的に除菌するには、セルフケア（ご自分の力）とプロケア（専門家の力）を合わせるしかありません。なぜなら、歯周病はセルフケアだけでは絶対に治らないからです。



（写真提供：Photo AC）

・セルフケアのポイント

歯周病菌は歯ぐきの下に隠れていますから、歯と歯ぐきの境目や歯と歯の間などの細かいところの汚れを除去します。デンタルフロスを丁寧に使って歯ブラシでは届かないところを清掃してください。

歯ブラシは「テーパード」と呼ばれる「極細毛」の歯ブラシを使用すると隅々まで磨けます。このタイプの歯ブラシは繊細であるがゆえに、耐久性に劣るので２週間で交換することをお勧めします。

歯磨き粉はIPMP（イソプロピルメチルフェノール）成分が配合したものを選ぶと、歯周病菌への効果が高くなります。歯周病菌は夜に増殖しますから、就寝前の歯磨きは念入りにしてください。

歯磨きの時間はしっかりと５分以上かけてください。そうすると、唾液のインフルエンザウイルス抑制力が歯磨き前の1.5倍に増加します。つまり、歯磨きを５分以上丁寧にすると、唾液の免疫力が高まり、感染を抑える効果が期待できるのです。

・プロケアのポイント

本当に悪い歯周病菌は歯に癒着しているので、通常の歯ブラシでは除去できません。テレビコマーシャルでも話題の頑固な「バイオフィルム」が癒着するのです。これは歯科医院にある専用機器でしか取れません。一旦、癒着菌を剥がしても約１ヵ月で再癒着しますから、歯周病の進行度によっては毎月歯科医院でプロケアを受けても良いでしょう。

他にも唾液にはウイルスに対抗する免疫グロブリン（IgA）が含まれています。よく噛んで食べる習慣をつけることで唾液腺を刺激して、唾液量を増やしましょう。

またうがいをする際には、「イソジン」などの殺菌効果が高い薬剤を使用すると、善玉菌まで除去されてしまい、天然バリアが破壊されて、逆に感染しやすくなる可能性があります。ぜひ水道水でうがいをしてください。

ーーー

この冬からはこれまでのインフルエンザ対策の中に、「お口ケア」もプラスしてください。この行動が、あなた自身、そしてあなたの大切な家族をインフルエンザ感染から守る「強力な武器」になるかもしれません。

お口の中を整えて、賢く、流行シーズンを乗り切りましょう！

＊本記事は、専門家の意見に基づき感染リスクを下げる可能性について言及しましたが、インフルエンザの予防・治療は、ワクチン接種やマスク、手洗い、うがいをしっかりと行い、医師の指示に従ってください。