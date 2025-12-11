あなたの周りに「なぜかみんなが話したがる人」はいませんか？ 口下手な営業、本音を引き出す上司、頼られる先輩、話を聴いてもらいたくなる友人…。彼らに共通するのは、話術ではなく「聴く力」かもしれません。《うまく聴けるはあなたの武器になる！》8000人以上の話を聴いてきた心理カウンセラーの山根洋士さんは、「聴く技術」を磨けば誰でもコミュニケーション上手になれると断言します。山根さん著書『聴く技術 あなたの会話が今日から変わる』より、すぐに使えるヒントを一部抜粋して紹介します。

【書影】「聴く技術」を養えばコミュニケーションはうまくいく！心理カウンセラー・山根洋士さん著書『聴く技術 あなたの会話が今日から変わる』

うまく話せなくても会話は成り立つ

会話が盛り上がらない。

話していても楽しくない。

相手も楽しくなさそうな表情をしている。

そして、ついには長い沈黙……。

何か話さなきゃ、面白い話をしなきゃ。焦る気持ちはわかります。

あとになって、「どうして自分はうまく話ができなかったんだろう」と落ち込むのもわかります。

しかし、ちょっと待ってください。

あなたは、いい会話、楽しい会話とはどんなものをイメージしますか？

自分がたくさん話せたときですか？

相手の話をたくさん聴けたときですか？

それとも、お互いの言葉のやりとりが続いたときですか？

会話がうまくいかないのは…

話す割合に正解なんてありません。

自分がたくさん話したとしても、相手がたくさん話したとしても、会話している時間がお互いに心地よかったり、心がすっきりしたりすれば、それでいいのです。

あなたがほとんどしゃべらなくても気分がいいときはありますよね。

会話には、必ず話し手と聴き手がいます。

会話がうまくいかないのは、話し手か、聴き手か、もしくは両方に問題があるということです。そう言うと、「やっぱりうまく話せるようにならないとダメなんだ」と話し手側に問題意識を向ける人が多いのですが、実のところ重要なのは聴き手のほうなのです。

話すのが苦手だったり、内向的だったりする人でも、相手によってはいつも以上に話せることがあります。

「何を話そう」「次はどういうことを質問しよう」と必死に考えなくても、いい会話になることがあります。

逆に、いつも人を楽しませてくれる話し上手な人が、ぎこちない会話に終始する姿を目撃することもあると思います。

SiriやAlexaが聴き手だったら？

聴き手が変わると、話し手の調子も変わります。

どんなに話し上手で、面白い話のネタもたくさんあって、マシンガンのようにトークをする達人であっても、相手がまったく無反応だったら、いつもの調子で話せるでしょうか。

おそらく、ちょっと戸惑ったり、リズムが崩れたり、手ごたえのなさに心がくじけたりして、トーンダウンしてしまうでしょう。

会話とは異なりますが、よくお笑いタレントの方が、観客の様子（よく笑う空気になっているかどうか）で、やりやすさが変わるようなことを言っていますよね。

これもつまりは、話し手にとって、いかに聴き手が大事かを表していると思います。

極端な例ですが、あなたがSiriやAlexaなど、音声アシスタントを相手に会話するところを想像してみてください。ＡIの進歩は目覚ましいものがありますが、きっと単調で「話のしがいがない」と感じるはずです。

腕のいいお笑いタレントがMCになるワケ

逆に身近な人にも言えない相談や悩みを、カウンセラーやお坊さん、神父さんなどに聴いてもらうと、スラスラと話せることがあります。

そういう職業の人に限らず、誰かに話して「今日はたくさん話したなぁ」「しゃべり過ぎたなぁ」「話してすっきりした」という経験が、あなたにも一度や二度はあるはずです。

どうしてそのときはうまく話せたのでしょうか？

それは、聴き手がうまかったからです。

モーニングショーやワイドショー、バラエティ番組などで、一流のお笑いタレントがＭＣを担当するのは、彼らがしゃべりのプロであるのはもちろんですが、聴き手のプロでもあるからです。

彼らを注意深く見ていると、たくさん話しているようで、実は発言の量は多くありません。そして大事なのは、自分の話をほとんどしないこと。それでも、番組はスムーズに進行しています。

司会者は他の出演者に話を振ったり、会話を回すといったファシリテーター（進行役）の役割を担っていますが、基本的には「聴く仕事」だと私は思います。

聴き手が上手だと、会話はスムーズに進むものなのです。



スムーズに進む会話

会話をコントロールしているのは「聴き手」

会話をコントロールしているのは、話し手ではなく、聴き手です。

上手な聴き手がいると、いつでもいい会話になります。

つまり、会話がうまくいかないからといって、頑張って話さなきゃと考えることが、そもそも間違いなのです。

会話は、聴くだけで成立します。

うまく聴けるようになると、うまく会話できるようになります。

極端な話、自分はほとんど話さなくても心地よい時間をつくれます。聴いているだけでしゃべらなくていいのですから、らくだと思いませんか。

もちろん、上手に話を聴けるようになるには、「聴く技術」を身につける必要があります。

しかし、上手な話し方を身につけるよりはるかに簡単です。

言葉を考えて話を組み立てるよりも、聴くことならすぐにできますからね。「聴く技術」とは、その聴くという行為にちょっとした技術を付け加えるだけです。

そうすると、会話をコントロールできる上手な聴き手になれるのです。

