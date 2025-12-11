３年前に軽度認知障害（MCI）と診断され、Uターンに向けて努力を続ける俳優・山本學さん。2度のがんを経験し、少しずつできないことが増えていく中、「それでも【今日を生ききる】」という思いを胸に一人暮らしを続けています。そこで山本さんが認知症専門医・朝田隆医師との対談をまとめた『老いを生ききる 軽度認知障害になった僕がいま考えていること』より、一部を抜粋して紹介します。

『老いを生ききる 軽度認知障害になった僕がいま考えていること』

歳をとってみて初めてわかった何もないところで転ぶ理由

【朝田】：老年医学という分野には、「四大悪」といわれるものがあります。その中のひとつが「転倒」。これがすべての始まりです。

転倒して骨折すると、「寝たきり」になったり、外出できなくなったりする。そして、家にこもるようになると、社会性やコミュニケーションの機会を失って「失禁」が固定し、「認知症」が進行する。そんな、《悪い循環》が起きてしまうんです。

【山本】：たった一度の転倒が、いろんなものを崩していく、と。

【朝田】：はい。おおよそ65歳を超えてくると、だいたい2人に1人が、年に1回は転んでしまうようになると老年医学ではいわれています。

【山本】：転ぶというと、筋力の衰えみたいに考える人が多いのでしょうけど、歳をとって転ぶというのは、思っていたのとは少し違うんですよ。

先生は、今おいくつですか？

【朝田】：70歳です。私自身、この数年で2回転んだことがあるんです。それも、石につまずいたとか、スリップしたとかではなくて、こんなところで転ぶのかと驚くぐらい普通の道で転んでしまいました。

平衡感覚が麻痺したように転んでしまった

【山本】：僕もありますよ、80歳を過ぎた頃です。荷物を持って階段を上っていたんですが、何かあったわけでもないのに急にバランスが取れなくなって、尻もちをついてしまった。そのとき、ああ、年寄りはこういうときに転ぶんだと驚いたんです。

普通は、何かに引っかかったとか、つまずいたとかで転ぶんだろうけど、そのときは重心がおかしくなったというか、平衡感覚が麻痺したようになったんですね。

【朝田】：お怪我はなかったですか？

【山本】：尻もちと同時に手もついたんですけど、痛みがあったので診（み）てもらったら、「手首にヒビが入ってますね」って。

【朝田】：それはまだ不幸中の幸いでした。

頭や顔を打って頭部の内出血になってしまう人もいますが、転倒によるダメージが大きいのは大腿骨の骨折、なかでも大腿骨頸部（股関節）の骨折なんです。

大腿骨頸部骨折は、そもそも手術ができなかったり、できてもリハビリがうまくいかなかったりして寝たきりになる人が多く、とても重篤なものです。



80代になると運動神経の衰えが進み骨折に…

【山本】：いやはや、ただ転ぶといっても、老年期の転倒は怖いものなんですね。

【朝田】：70代までは転んでも手をつける人が多いので、學さんのように手首のヒビ（亀裂骨折）で済むことが多い。

ところが、80代になると運動神経の衰えが進みますから、手をつく間もなくドスンと転んで股関節やお尻を強打して、大腿骨を折ってしまうケースが増えるんですよ。

だから、學さんが80歳を超えて転んで、手首のヒビだけで済んだというのは、さすがというべきですね。

【山本】：いやいや、僕も最近では、ほかにもいろいろ悪くなっているからね。この間も、飛び上がる運動をやろうとしたら、全然飛び上がれないのです。

ウォーキングも、8000歩、6000歩、4000歩と、どんどん歩けなくなってきてますし、深く歳を感じました。

なので最近は、飛び上がりと一日6000歩を目指しています。

毎日歩いたり、筋トレする人の体力年齢は？

【朝田】：前にも申し上げましたが、學さん、80代にもなれば2000歩で十分なんです。何より、ちゃんと歩けていることがすごいことなんですから。

【山本】：今88歳ですが、90歳までにもう一度ゴルフをやろうと。それには歩けなきゃ駄目だと思って、歩くことを続けています。

体の不具合は、いっぺんには治らないだろうから、「今日は歩こう、明日は筋トレしよう」と、自分に言い聞かせる毎日ですよ。

【朝田】：ぜひ歩いてください。學さんはよく「もう若い頃のような体に戻ることはないよ」とおっしゃいますが、実際のところ、毎日歩いたり筋トレしたりする人と、そうでない人とを比べると、体力の差は歴然です。

実は、東京都老人総合研究所の縦断調査ですごい報告があります。1992〜2017年の25年間で、日本人の平均寿命は5歳延びました。

ところが、この間に運動など健康づくりの大切さが浸透した結果、体力年齢は15歳も若返ったそうなんです。

自力でやろうとする意欲が生きる原動力に

【山本】：そんなにも違うものなんですか？15歳差というと、僕なら73歳になりますね。75歳までは朝、1時間半歩いていたので、それを思い出して頑張ります。

【朝田】：認知症の進行についても、日々の運動や、家事をやるかやらないかで大きな差が出てきます。1日でも2日でも長く、他人の世話にならずに自力でやろうとする意欲。それが生きる力、生きていく原動力になります。

すると、脳もまだまだ頑張るぞと、活力を取り戻すんですね。

具体的には、歩くにしても、きちんと姿勢を保って歩くとか、ここからあそこまで歩くとか、自分で目標や目的を持って歩くとよいですね。

そうすることで達成感や充実感が生まれて、明日もまた歩こうという気持ちにつながっていきます。

※本稿は『老いを生ききる 軽度認知障害になった僕がいま考えていること』（アスコム）の一部を再編集したものです。