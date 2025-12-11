トランプ大統領「ワーナー」買収巡り「CNN含むべき」　かねてより「CNN嫌い」公言　Netflix提案に否定的考え示す

アメリカのトランプ大統領は10日「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」の買収をめぐり、傘下の「CNN」を対象に含めるべきとの考えを示しました。

トランプ大統領：

いかなる取引であっても、CNNがその一部として確実に含まれるか、あるいは別途に売却されることが保証されるべきだ。

トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し「ワーナー」の買収に状況次第で関与する可能性を示し、傘下の「CNNの売却は不可欠だ」と強調しました。

トランプ大統領はかねてより「CNNが嫌い」と公言しており、経営陣の刷新を狙っているとみられます。

アメリカメディアによりますと、ワーナーをめぐっては5日に買収を表明した動画配信大手の「ネットフリックス」はCNNは買収対象に含んでおらず、ネットフリックスに対抗する形で8日にワーナー買収を表明したメディア大手の「パラマウント・スカイダンス」はCNNを含む全ての事業を買収対象としています。

このためトランプ氏の発言はネットフリックスの提案に否定的な考えを示した形です。