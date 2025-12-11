【ピザーラ×きまぐれクック】動画から誕生！甘辛ヤンニョムの新作ピザが登場♡

人気YouTuber「きまぐれクック」とピザーラのスペシャルコラボピザが、ついに期間限定で登場！今回は動画をきっかけに生まれたという特別な新作で、魚介にも肉にも合うよう共同開発された“甘辛ヤンニョムソース”が主役。エビ・カニ・イカを贅沢に使ったシーフードピザと、ジューシーなカルビを乗せた焼肉系ピザの2種類がラインナップしています。動画ファンにも、甘辛好きにもたまらない♡冬のご褒美にぴったり。

豪華魚介×甘辛ソース！ヤンニョムシーフード



3種魚介のヤンニョムシーフード

『3種魚介のヤンニョムシーフード』は、エビ・カニ・イカの“魚介ゴールデントリオ”に特製甘辛ヤンニョムソースを合わせた贅沢な一枚。

フルーティーな酸味と濃厚な旨みが重なり、爽やかなレモンの風味があと引くおいしさです。価格はPサイズ3,080円～、Mサイズ3,580円～、Lサイズ5,900円～。

きまぐれクックさんの“海鮮ヤンニョムピザ”をベースにつくられた本格派で、ハーフ＆ハーフは「ヤンニョムカルビピザ」とのみ組み合わせ可能。

魚介好きにはぜひ味わってほしい仕上がりです♡

甘辛×旨みが濃厚！ヤンニョムカルビピザ



もうひとつの新作『ヤンニョムカルビピザ』は、特製ヤンニョムソースを絡めたジューシーなカルビが主役。

もやしのシャキっとした食感がアクセントになり、食べ応えたっぷりの“焼肉系ピザ”として満足度抜群です。

価格はPサイズ2,740円～、Mサイズ3,180円～、Lサイズ5,240円～。こちらもハーフ＆ハーフはシーフードとの組み合わせ限定。

甘辛の濃厚な味が好きな人にはたまらない一枚で、動画でも紹介されていた味わいをピザーラ流に楽しめます。

コラボの裏側は動画で公開中♪



今回のコラボは、きまぐれクックさんが「美味しいピザが食べたくて…」とDIY窯で焼いた動画がきっかけ。

ピザーラが声をかけ、動画内で作られた4種のピザを再現して試食してもらうところからスタートしました。

海鮮ピザと焼肉ピザが特に高評価だったため、この2種類をベースに共同開発を実施。

メニュー開発の様子はYouTubeでも公開されているので、見てから食べると美味しさがさらにアップします♪

冬だけの特別コラボ♡今だけの味を楽しんで



ピザーラときまぐれクックが共同開発した今回のヤンニョムピザは、動画をきっかけに誕生した“ストーリーのある一枚”。

魚介の旨みがぎゅっと詰まったシーフードと、甘辛カルビが主役の焼肉ピザはどちらも冬にぴったりの濃厚な味わいです。

販売は2025年12月10日（水）から2026年2月1日（日）までの期間限定。気になる人は早めにチェックして、特別なコラボの味を楽しんでみてくださいね♪