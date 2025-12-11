2025年12月11日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、宮城県のラーメン事情に注目！

【写真】スタジオの試食会に登場「サバだしラーメン」のお味は…？



『ラーメン界の新勢力 宮城県民の真実』と題し、今回注目したのは、中華そばの年間支出金額が山形県と新潟県に次ぎ、3年連続で3位の宮城県のラーメン事情。

牛タンや海鮮のイメージが強い宮城だが、県民たちはラーメンが大好き！県全域のラーメン店の4割以上で提供しているという「辛味噌ラーメン」も人気のようで――。

人気ローカルチェーン店の「仙台っ子ラーメン」、石巻市の「サバだしラーメン」の人気店にもそれぞれ潜入調査。それぞれのラーメンのおいしさを徹底調査する。

試食会にはサバだしラーメンが登場。スタジオゲストたちも絶品の味に舌鼓を打つ。



初登場の青森出身・長距離走の元日本代表・福士加代子（写真提供：読売テレビ）

栄光の陰で涙をのむ《二番手》ケンミンにスポットをあてる新企画『２位じゃダメなんです！二番手ケンミンの逆襲！』。今回取り上げるのは「長野県のりんご」。

りんごと言えば青森県が収穫量ダントツの全国1位。その青森県に阻まれ、52年連続で収穫量2位なのが長野県なのだ。

しかし、「りんご3兄弟」と呼ばれる長野県産の人気3品種や、甘さと蜜が自慢の「完熟りんご」、桃のような果肉の激レア品種など、「長野県のりんご」の魅力はたくさん！

長野県民は「2位じゃダメ」「量じゃない、質！」と熱き《りんごプライド》を語る。スタジオでも、長野県出身ゲストの鬼越トマホーク良ちゃんが、「りんご愛」を熱弁する。



北海道出身の森崎博之には普通のことだが…（写真提供：読売テレビ）

住んでいる県民にとってはごく普通のことなのに、他県民が見ると〈ちょっと不自然では？〉と思うシーンを出題する『不自然を狙い撃て！ケンミン狙撃手(スナイパー)』コーナー。

今回は北海道から2問を出題。北海道の産直市場に潜む不思議なシーンとは？北海道民の誕生日に潜む不自然なシーンとは？