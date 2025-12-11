つまみ枝豆、デパートで見かけたランドセルの値段にショック 「どこかで規制しないと」と私見述べ共感の声続々
お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が9日、自身のインスタグラムを更新。デパートで見かけたランドセルの値段に衝撃を受けたことを明かし、私見を述べた。
【写真】「どこかで規制しないと」つまみ枝豆が衝撃を受けた“25万3000円”のランドセル
枝豆が目にしたというランドセルの値段はなんと「25万3000円」という。さらに「高いものは40万円もするものまであるらしい」とのこと。
「ランドセルでこんなに格差が出来てどうなの どこかで規制しないとどこまでも高くなる 買える人、買えない人 無理をする人、させられる人こんな事が当たり前に起きている 同じ学校で差が出たら親は子供を不憫に思いムリをする 子供同士がお前のランドセルは…なんて考えたら恐ろしい」「大人の鞄ならまだしも義務教育の場でこんなことで格差ができること俺は違和感を感じる」（原文ママ）などと不安をつづった。
この投稿にコメント欄では「マジですか」「全て同感です！」「去年 孫の為にラン活しました！高価でしたね〜（泣）」「私はブルーが好きなので、色が選べるのはいいな〜と思いますが、ランドセルの競争については同感です」「時代は嫌でも変わるものなんですね」「同感であります！高過ぎ！」「もうランドセルは廃止でいいのでは？」「本来、お祝いして喜ぶ事なのに、入学前から親子で色んな事を悩んで購入するなんて」「いっその事、学校指定のランドセルとかにすればいいのに…と個人的には思います」など、共感の声を筆頭にさまざまな意見が寄せられている。
