読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の田辺桃子、横田真悠、林芽亜里トリプル主演の木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜よる11：59〜）。第11話が12月11日に放送予定です。

望月（曽田陵介さん）が知った、めぐみとルイに関する衝撃の事実とは…

本作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、本格クライムノベル『推しの殺人』（著：遠藤かたる／宝島社文庫）をドラマ化。

主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。《殺人》という罪を犯してしまった彼女たちは、それを隠蔽したままステージに立ち続けようと誓う。

次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていき……。待ち受けるのは栄光か破滅か！？人生と命を懸けたスリリングサスペンス。



あるトラウマをきっかけに感情を失い、ただ流されるように生きている高宮ルイ役を田辺桃子さん。

感情の揺れが激しく、あらゆることに噛みつく獰猛なリスのような性格の早川テルマ役を横田真悠さん。

恵まれた容姿でグループのセンターに抜擢され、テルマから敵視される沢北イズミ役を林芽亜里さんが演じています。

また、爽やかなルックスでテレビ番組でも活躍している、マーケティング会社社長・河都潤也役を城田優さん。

河都と大学からの付き合いで、河都に出資してもらい小さな個人事務所を持つ弁護士・矢崎恭介役に増田貴久さんが発表されています。

主題歌は『星月夜』のヒットで国内外で注目を浴びるシンガーソングライター・由薫さんが、ドラマのために書き下ろした『The rose』です。

＊以下12月11日放送回のネタバレを含みます。



＜前回のあらすじ＞

ルイは、「ベイビー★スターライト」を狙った毒物事件は、麗子（加藤ローサさん）が秘書・柳田（佐々木久美さん）を誘導したのだと確信。この秘密を警察に話さない代わりに、もう二度と「ベビスタ」に危害を加えず、今まで通りスポンサーを続けてほしいと麗子に交渉。

河都（城田優さん）が失踪した現場に落ちていたハンカチを麗子に返すことで話はまとまった。

麗子は、矢崎（増田貴久さん）に河都との離婚が成立したら結婚したいと伝えた。すると矢崎は麗子をある部屋へ案内し、「お前みたいな女は大嫌いなんだよ！」と豹変。実は矢崎は部屋に河都を閉じ込めていた上に、連続殺人事件の犯人だったのだ！

矢崎は、麗子に向かって斧を振り下ろして――。

麗子が美鈴を残し行方不明になったと知らされたルイは、自分が追い込んだせいかもしれないと責任を感じていた。

そんな中、「ベビスタ」の3人の元にまた脅迫状が届く。そこには「イズミの子供」「父親は土の中にいる」の文字があり、犯人が希望の父親のことまで知っていることに衝撃を受ける3人。

イズミは「希望より大事なものなんてない」と、仕事のキャンセルを申し出る。

そんなイズミの姿勢に、テルマは何か言いたげな様子で……。



＜第11話のあらすじ＞

ついにルイは、矢崎が連続殺人事件の犯人であることや、「ベイビー★スターライト」に脅迫状を送り付けたことを突き止めた。

矢崎は麗子も殺害しており、殺害した女性たちのバッグやアクセサリーをコレクションにしていた。

「ベビスタ」の3人が羽浦（田村健太郎さん）の遺体を山に埋める様子を見ていたと明かした矢崎は、羽浦の時計を調査会社の下谷（テイ龍進さん）に送ったことや、羽浦を埋めた場所に花を置いたことを認めた。

秘密を全部知っていると笑った矢崎は、「俺たちは一蓮托生だ」とルイを脅し――。

一方で矢崎は、「ベビスタ」の生配信の際に妙なメッセージを書き込んできた「先生」なる人物ではないという。ルイが追及すると、矢崎は「あれは俺じゃない」と何やら事情を知っている様子で……！？

ルイから矢崎の話を聞いたテルマとイズミは、恐怖のあまり立ち尽くした。矢崎や「先生」なる人物から2人を守ってみせると決意したルイは、矢崎の弱みを見つけるべく動き出すが――。

一方、望月（曽田陵介さん）は、かつて刑事だっためぐみ（椛島光さん）の父親が、ルイの母親と妹が亡くなった火事を熱心に調べていたことを知る。

火事について調べる望月は、衝撃的な事実を知ることに……！