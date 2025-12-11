£±£¸Ãû±ß¤Î£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¡¢¸á¸å¤Î½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç²Ä·è¤Ø¡Ä¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¸øÌÀ¤â»¿À®¤ÎÊý¿Ë
¡¡Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë£²£°£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï£±£±Æü¸á¸å¤Î½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢¼«Ì±¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ê¤É¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢»²±¡¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÌîÅÞ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤Æ»¿À®¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸øÌÀÅÞ¤âÆ±Æü¸áÁ°¤ÎÅÞ²ñ¹ç¤Ç»¿À®¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï°ìÈÌ²ñ·×¤ÎºÐ½ÐÁí³Û¤¬£±£¸Ãû£³£°£³£´²¯±ß¤Ç¡¢Åß¾ì¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå»Ù±ç¤ä»Ò¤É¤â£±¿Í¤¢¤¿¤ê£²Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤Ê¤É¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤¬Ãì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãë²á¤®¤Ë½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ËÜ²ñµÄ¤Ë¶ÛµÞ¾åÄø¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡½°±¡Í½»»°Ñ¤ÏÆ±Æü¸áÁ°¡¢¹â»Ô¼óÁê¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ½¸Ãæ¿³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°æºä¿®É§»á¤Ï¡ÖÃæ¡¦Äã½êÆÀ¼Ô¸þ¤±¤Î»Ù±ç¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¡£´ð¶â¤À¤±¤¤¤¯¤éÀÑ¤ó¤Ç¤â·ÐºÑ¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ï¡ÖÌîÅÞ¤Î»ØÅ¦¤â¤«¤Ê¤ê¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£¹ñÌ±À¸³è¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢Î©Ì±¤È¸øÌÀ¤Ï¡¢Í½»»µ¬ÌÏ¤Î½Ì¾®¤äÃæ¡¦Äã½êÆÀ¼Ô»Ù±ç¤Î³È½¼¤òµá¤á¤ëÁÈ¤ßÂØ¤¨Æ°µÄ¤òÍ½»»°Ñ¤Ë¶¦Æ±Äó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤¬¡¢Í¿ÅÞ¤Ê¤É¤ÎÈ¿ÂÐ¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£