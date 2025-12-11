北村有起哉さん主演、仲間由紀恵さん共演のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系、木曜午後10時〜）の第10話が12月11日、放送される。



三階建てのレトロマンションに住む、三家族の住人たちの物語を描いたホームコメディー。19年前、あることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わした小倉夫婦。マイペースな夫の渉を北村さんが、家族を最優先に生きてきた妻のあんを仲間由紀恵さんが演じる。

【写真】あんが出て行ったため、渉とゆずは２人で暮らすことになり…

脚本は、『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる岡田惠和さん。主題歌は、松任谷由実さんの『天までとどけ』。音楽はフジモトヨシタカさん。

＊以下、12月10日放送回のネタバレを含みます。

第10話あらすじ

小倉渉（北村有起哉）とあん（仲間由紀恵）はついに離婚し、あんは「たそがれステイツ」を出て行った。



それぞれに寂しさを感じながらも、「たそがれステイツ」の一同はいつものように集まって会話に花を咲かせる。永島慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）のなれ初めの話を興味深く聞いていた一同だが、渉が「ハッピーエンドだね」と言うと、部屋は静まり返ってしまう。

小倉ゆず（近藤華）は、ここにいる全員が渉を気遣い、あんの話をしないようにしているのだと話す。

気にせずに話をしてほしいという渉の言葉を聞き、一同、あんの話で盛り上がり…。

育休に入る男性社員に渉は…

キッチンカーのオープン日が決定した樋口奈央（小野花梨）と高村志保（石井杏奈）は、車を改装中の間、人気キッチンカーの人の元でお手伝いをしながらノウハウを学んでいた。

一方、渉は部下の男性社員が育休に入ると聞き、頑張れと声をかける。男性社員は「楽しみで楽しみで」と目を輝かせる。

そんな姿を見た渉は、自分が若い頃にあんな生き方ができていたら…と想像してしまう。

一人暮らしを始めたあんは、順（小瀧望）に食事に誘われる。寂しい時や辛い時はちゃんとSOSを出すようにと念を押す順。

その頃、ゆずは「たそがれステイツ」の一人ひとりの動画をあんに送るため、撮影をしていた。すると渉は、ゆずにある事を願い出て…。