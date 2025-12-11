12月9日に最終回を迎えたTBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。

1話から9話の再生数はTBSの番組として最多を更新する5000万回超えるなど、話題を呼びました。（TVer DATA MARKETINGで各話配信開始から8日間の再生数を算出）

最終回では、謹慎が明けて職場に復帰した勝男（竹内涼真）と自分の店を始めるために動き出した鮎美（夏帆）の姿が描かれました。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）を原作とするドラマ。

手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”を演じてきたゆえに、自分を見失った山岸鮎美と、鮎美の元カレで「料理は女が作って当たり前」な亭主関白思考の海老原勝男が料理を通じて成長するロマンスコメディです。

4カ月の撮影を終え、最終回を迎えた『じゃあ、あんたが作ってみろよ』キャストの主なコメントは次の通りです。

＜山岸鮎美役・夏帆＞

最後までバタバタしていて、本当に終わるのかなって思っていたんですが、最後のシーンを撮りながら終わっちゃうんだな…なんて思いながら、まだ実感がわかないです。

久しぶりに連続ドラマでこんなに大きな役目を務めさせていただいて、ずっとドギマギしていたんですけど、力強いみなさんと一緒にドラマを作ることができてとても幸せでした。本当にお疲れ様でした！

＜海老原勝男役・竹内涼真＞

僕のハイテンションについてきてくれたみなさん、本当に感謝しています。

真面目に作品づくりに向き合った中で、みんながすごく面白いって言ってくれるので、いいことがあるんだなと再確認しました。

これ以上特に言うことがないんだけど…“しいて言うなら”スケジュールがちょっとキツすぎるかな（笑）。でもすごく良い最高のチームになったんじゃないかなと思います。



＜柏倉椿役・中条あやみ＞

みなさんとおしゃべりに行ってるような楽しい現場でした。

鮎美と勝男の一途に真っ直ぐ人と向き合おうという気持ちがすごく私自身ハッとさせられるようなすごく良いドラマでした。

本当にありがとうございました！

＜ミナトくん・青木柚＞

地上波のドラマでこんなに長い時間を共にするのはほぼ初めてだったので最初は不安もあったんですが、温かい現場で楽しくて終わるのは寂しいです。



＜吉井渚役・サーヤ（ラランド）＞

本当に楽しい現場でした！ ありがとうございました！ 元はニシダがモラハラだったおかげでこの作品が生まれたので、初めて相方に感謝したいと思います（笑）。

渚をできて幸せでした！

＜吉井太平役・楽駆＞

めっちゃ寂しいです。明るい現場ですごく救われました。

またみなさんとご一緒出来るように頑張ります！ありがとうございました！





＜南川あみな役・杏花＞

約４か月、南川として生きられたことが今の自分を支えてくれているような気がします。

温かいスタッフのみなさん、尊敬してやまないキャストのみなさんと出会えたことにとても感謝しています。本当にありがとうございました！

＜海老原陽子役・池津祥子＞

楽しい作品に参加させていただき、ありがとうございました！

今回、放送を見てくれた友人から沢山の感想が届いていて、毎度「お宅の息子はどうなっているんだ！」という連絡です（笑）。みなさまの反響が楽しみです！

＜海老原勝役・菅原大吉＞

台本をいただいてタイトルを見た時に「面白いな」と思ったのですが、出来上がっていく映像を見たら「もっと面白いな！」と思いました。

そして、すごく共感する部分もあり自分自身も反省しながら成長したいと思えました。ありがとうございました！