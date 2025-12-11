老後に住みたい「福岡県の自治体」ランキング！ 2位「北九州市」を抑えた1位は？【2025年調査】
一年の区切りとなるこの時期、人生設計を改めて見つめ直し、理想の暮らしを追求したいと考えるかもしれません。日々の暮らしの利便性と心の豊かさが両立する自治体はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部は12月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に「老後に住みたい自治体」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、老後に住みたい「福岡県の自治体」を紹介します！
回答者からは「都市と自然のバランスが良くて暮らしやすそうだから」（30代女性／埼玉県）、「福岡にも近くコンパクトで歴史もあり楽しそうな街だったからです」（40代女性／青森県）、「医療施設や商業施設が多く生活に便利そうだと思うからです」（30代女性／宮城県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「栄えすぎな気もするが、やはり公共交通機関も整っているということは大切なので」（20代女性／兵庫県）、「大きい都市なので医療や買い物施設の選択肢が広い。食や文化など楽しみながら暮らせそう」（30代女性／岡山県）、「医療・交通・生活施設が充実し、自然や文化も楽しめて老後生活に適しているから」（20代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：北九州市／49票2位は「北九州市」でした。福岡県北部に位置する政令指定都市で、門司港レトロや皿倉山など観光資源にも恵まれています。生活インフラが整っており、病院や買い物施設も充実しているため、高齢者にも住みやすい都市といえるでしょう。自然と都市の機能が調和した住環境が人気を集めています。
1位：福岡市／156票1位は「福岡市」でした。福岡県の県庁所在地であり九州最大の都市として知られる福岡市は、都市機能の充実度が高く、ショッピングやグルメ、文化イベントなど多彩な楽しみが魅力です。博多駅や福岡空港へのアクセスもよく、都市部でありながら海や山にも近いため、老後を豊かに過ごせる環境が整っています。
